Nyt myös talousnobelisti varoittaa asuntomarkkinoiden ”isojaosta”: ”Voi olla traumaattista”

Talouden nobelisti, Yalen yliopiston kansantalouden professori Robert Shiller sanoo, että vaikka eriarvoistumista mitataan usein kotitalouksien tuloilla, sitä olisi syytä mitata myös asunnonostokyvyllä.

–Tämän mittauksen tulokset eivät ole yhtään vähemmän huolestuttavia, hän toteaa kirjoituksessaan Project Syndicate-sivustolla.

Shiller muistuttaa, että yhä useammissa suurkaupungeissa asuntojen hinnat alkavat olla liian korkeita keskituloisille ihmisille. Hän varoittaa kehityksestä, jossa liian kova hintojen nousu pakottaa ihmiset muuttamaan halvemmille alueille.

–Kun asuntojen hinnat nousevat, jotkut joutuvat muuttamaan kodeistaan pakon sanelemana. Seuraukset eivät ole vain taloudellisia, sillä muuttaessaan he joutuvat pois alueelta, jossa ovat saattaneet elää koko elämänsä. Silloin muuttaminen merkitsee elinikäisten yhteyksien katkeamista ja voi olla traumaattista.Jos liian moni pakotetaan muuttamaan liian korkeiden hintojen takia, koko kaupunki saattaa kärsiä identiteetin menetyksestä, Shiller kommentoi.

Hän huomauttaa, että kehitys johtuu usein poliittisista päätöksistä.

–Sillä olisi suuri merkitys, että keskihintaisia asuntoja rakennettaisiin suuria määriä. Usein kuitenkin jo olemassa olevien asuntojen omistajat pyrkivät jarruttamaan rakentamista, koska se alentaisi heidän asuntojensa arvoa. Tämän seurauksena kuntien hallinto on haluton myöntämään uusia rakennuslupia.

Suomessa vastaavaa keskustelua on käyty erityisesti Helsingin osalta. Muun muassa vihreiden entinen ministeri ja kansanedustaja Osmo Soininvaara on varoittanut, että muuttopaine Helsinkiin on liian kova.

–Meillä on se tilanne, että asuntojen hinnat nimenomaan Helsingin kaupungin alueella ovat nousseet aivan liian korkeaksi – epäsosiaalisen korkeaksi. Se johtuu siitä, että muuttopaine Helsinkiin on aivan liian suuri, eli enemmän haluaisi tulla kuin pystyy tulemaan, Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Soininvaara kommentoi Uudelle Suomelle kesäkuussa.

Hän totesi myöhemmin blogissaan, että tilannetta voi parantaa lisäämällä muiden kehityskelpoisten kaupunkien vetovoimaisuutta ja nopeuttamalla asuntotuotantoa Helsingissä.

Huoneistokeskuksen perjantaina julkaiseman markkinakatsauksen mukaan vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat kesäkuussa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingissä neliöhinnat nousivat kesäkuussa 7 prosenttia vuoden takaisesta ja Espoossa 12 prosenttia. Samaan aikaan asuntojen kauppamäärät laskivat Helsingissä 9 prosenttia.

Asuntolainoitukseen erikoistuneen Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna puolestaan on jo pitkään puhunut asuntomarkkinoiden ”isojaosta” Suomessa.

–Näin se menee. Vanhasta omasta jää usein vain sen verran käteen, ettei kasvukeskuksen omistusasunto ole enää ulottuvillakaan, hän twiittasi perjantaina.

Alkuvuonna myös Danske Bank arvioi, että hinnat Helsingissä ja muissa kasvukeskuksista pitävät tasonsa paremmin kuin muilla alueilla.

