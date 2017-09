Erikoinen tilanne Suomen asuntomarkkinoilla: ”Kuulostaa liioittelulta, mutta ei sitä ole”

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsolan mukaan Suomen asuntomarkkinoilla on juuri nyt erikoinen tilanne, kun yksiöistä on pula ja kaksioista ylitarjontaa.

–Yksiöiden ja kaksioiden hintojen ja vuokrien ero asuntomarkkinoilla kaventuu kaventumistaan ja on katoamassa kokonaan. Kuulostaa liioittelulta, mutta ei sitä ole, Metsola kirjoittaa blogissaan.

Isoja peruskorjauksia odottavissa taloissa kaksion kauppahinnat ovat Metsolan mukaan jopa alempia kuin samassa talossa olevien pienempien yksiöiden.

–Syynä on tulevien peruskorjausten asuntokohtaisen kustannusten määräytyminen neliömäärän mukaan. Kun yksiöiden ja kaksioiden hintaero on muutenkin kutistunut pieneksi, ja kaksioon on tulossa paljon kovemmat peruskorjauskulut, kaksion kauppahinta laskee yksiön kauppahinnan alle, hän selittää.

Myös vuokramarkkinoilla on Metsolan mukaan havahduttu tilanteeseen.

–Usein nuorelle asunnonhakijalle ei tule mieleenkäänkatsoa kaksioita vaihtoehtona, kun yksiötkin tuntuvat jo niin tyrmäävän kalliilta. Samalla jää huomaamatta, että lähes samalla vuokralla voisi saada kaksionkin. Ja veiläpä niin, että ei tarvitsisi tyytyä siihen minkä sattuu saamaan, vaan pääsee itse valitsemaan.

Metsola kuvailee, että erikoisen markkinatilanteen syynä on ”pohjavinouma”, joka vääristää asetelmia asuntomarkkinoilla.

–Asuntomarkkinoilla tämä vinouma on lähinnä se, että yksiöiden rakentamista rajoitetaan, vaikka juuri nimenomaan yksiöistä on kova pula. Kaksiota sen sijaan saa pienasuntopulan tarpeisiin tehdä lisää. Kun kaksioista ei kuitenkaan ole varsinaista pulaa, vaan niitä on jo valmiiksi paikallisessa asuntokannassa jopa liikaa, looginen seuraus on kaksioiden ylitarjonta. Tästä on vaikea olla erityisen yllättynyt, hän kommentoi.