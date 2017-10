Mietitkö ryhmärakennuttamiseen osallistumista? Pankinjohtaja: ”Tarvitaan selkeitä sopimuksia ja kunnollisia vakuuksia”

Asuntolainoitukseen erikoistuneen Hypon pankinjohtaja Sami Vallinkoski arvioi, että ryhmärakennuttamisen orastava nousu Suomessa on merkki siitä, että asuntomarkkinoilla on tilaa uudenlaisille toimintatavoille. Samalla hän huomauttaa, että ilman tukevia perusteita uudistuksilla on suuri riski jäädä vain innokkaaksi erilaisuuden tavoitteluksi.

–Vielä viime vuoden keväällä näytti siltä, että ryhmärakennuttamishankkeiden käynnistyminen yski pahasti ja tämä uusvanha asuntotuotannon malli oli vahvasti marginalisoitumassa. Synkimmissä näkymissä ryhmärakennuttaminen oli jo taantunut erikoisuutta arvostavien varakkaiden ohituskaistaksi kaupunkien parhaiden sijaintien uudiskohteisiin. Kuluvana vuonna pääkaupunkiseudulla on kuitenkin käynnistynyt muutamia tavallisen asunnonostajan budjettiin sopivia hankkeita ja myös ensi vuoden tilanne näyttää aiempaa vilkkaammalta, Vallinkoski toteaa blogissaan.

Ryhmärakennuttamisen myötätuulen taustalla on Vallinkosken mukaan rahoituksen saatavuus.

–Kaupungistuvan Suomen asuntomarkkinoilla jo pitkään ollut tilausta uudenlaisille kerrostaloasunnoille, jotka tarjoavat nykyaikaista yhteisöllisyyttä ja joissa asukkailla on omakotiasumista lähentelevä vapaus ja vastuu oman asunnon suunnittelusta. Pankkien tarjoama lainaraha johtaa nyt siihen, että kuluttajien mielenkiinto kypsyy aidoksi markkinakysynnäksi, hän kommentoi.

Pankit ovat perinteisesti olleet nihkeitä tarjoamaan ryhmärakennuttamishankkeille rakentamisaikaista rahoitusta. Vallinkoski sanoo, että pankkien rahahanojen kireydelle on syynsä.

–Harva meistä olisi valmis rahoittamaan 15:n toisilleen tuntemattoman ja kokeellisesta puutalorakentamisesta innostuneen amatöörirakentajaperheen kerrostaloprojektia ihan vain silkasta innosta. Eivät pankitkaan – tarvitaan selkeitä sopimuksia, tarkkoja selvityksiä ja kunnollisia vakuuksia, hän toteaa.

Ryhmärakennuttamishankkeiden muutos pankkien näkökulmasta turvallisempaan suuntaan käynnistyi Vallinkosken mukaan kaksi vuotta sitten voimaan astuneen uuden ryhmärakennuttamislain myötä. Ryhmärakennuttamisen pelisäännöt tarkentuivat ja markkinoille tulleet uudet toimijat ovat käyttäneet paljon aikaa muokatakseen hankkeita rahoituksen kannalta parempaan suuntaan.

Vallinkosken mukaan rahoitusmahdollisuudet paranevat, kun sopimuskokonaisuus on selkeä ja ammattimaisesti laadittu, projektijohto on ammattimainen ja sillä on kokenut ja vakavarainen päävastuullinen rakentaja. Lisäksi toteutuksen tulisi olla asunto-osakeyhtiömuotoinen, ja asunto-osakeyhtiö hakee pankkilainaa 50–60 prosenttia rakennuskustannuksista. Hankkeen käynnistys tulisi Vallinkosken mukaan toteuttaa siihen osallistuvien maksu-osuuksilla ja pankkilainaa nostetaan vaiheittain vasta, kun rakennustyöt ovat jo hyvässä vauhdissa.

–On erittäin hyvä, että asuntomarkkinoille syntyy säännöllisesti uusia asumisen ja asuntotuotannon muotoja. Ryhmärakennuttamisen kehityspolku opettaa kuitenkin sen, että onnistuakseen uudistuksilla tulee olla sekä selkeä markkinatarve että kyky hankkia markkinaehtoista rahoitusta. Tämä on hyvä pitää mielessä erityisesti nyt kun, asunto-osuuskuntia koskeva selvitystyö etenee, hän sanoo.