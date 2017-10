Asuntokaupan isojako näkyy tilastoissa: ”Markkinoiden tempo varsin erilainen”

Asuntokaupan yleistilanne on Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) mukaan tällä hetkellä suotuisa. Kauppa on syksyllä käynyt etenkin suurimmissa kaupungeissa, muualla tilanne on toisenlainen.

–Isossa kuvassa kauppa etenee uudisasuntokaupan ryydittämänä myönteisesti. Aktiivisimpia alueita ovat suuret kaupungit vetureinaan Helsinki ja Turku. Pienemmissä kaupungeissa ja maaseutupaikkakunnilla tilanne on rauhallisempi ja markkinoiden tempo varsin erilainen kuin pääkaupunkiseudulla tai kasvukeskuksissa, KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila kommentoi.

Kiinteistömaailma arvioi maanantaina julkaistussa barometrissaan, että asuntojen hinnoissa alueelliset erot näkyvät vielä selkeämmin: mitä isompi asunto ja mitä kauemmas kasvukeskuksista mennään, sitä enemmän hinnoissa on laskupainetta.

Asuntolainoitukseen erikoistuneen Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna on jo pitkään puhunut asuntomarkkinoiden ”isojaosta” Suomessa.

–Valitettavasti alle 200 000 asukkaan kaupungit putoavat uskottavien asunto- ja vakuusmarkkinoiden kategoriasta. Pieni ja kaunis ei vakuuta, hän tviittasi tänään.

Talouden nobelisti, Yalen yliopiston kansantalouden professori Robert Shiller sanoi hiljattain, että vaikka eriarvoistumista mitataan usein kotitalouksien tuloilla, sitä olisi syytä mitata myös asunnonostokyvyllä. Hän muistutti, että yhä useammissa suurkaupungeissa asuntojen hinnat alkavat olla liian korkeita keskituloisille ihmisille ja varoitti kehityksestä, jossa liian kova hintojen nousu pakottaa ihmiset muuttamaan halvemmille alueille.

Välittäjille tehty kysely ennustaa positiivista virettä asuntokauppaan seuraavan kuuden kuukauden jaksolle. Kauppojen määrissä kasvuodotukset ovat sitä kovemmat mitä pienemmistä asunnoista on kyse: yli puolet välittäjistä uskoo, että pienten kerrostaloasuntojen kauppamäärät kasvavat. Alueellisesti tarkasteltuna löytyy kuitenkin yksi poikkeus: pääkaupunkiseudulla välittäjät ennustivat, että kaksioita myydään seuraavan kuuden kuukauden aikana yksiöitä enemmän.

–Yksiökauppa on pääkaupunkiseudulla sijoittajavetoista. Kun kuluttajat lähtevät liikkeelle, kaksioiden ja sitä isompien asuntojen kauppamäärät kasvavat, Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen arvioi.

KVKL:n Jukka Malila ennakoi, että kuluttajien luottamus talouteen, työllisyyden kehittyminen, muuttoliikkeen jatkuminen ja edelleen jatkuva alhainen korkotaso luovat pohjaa loppuvuoden kaupankäynnille.

–Ilman toimintaympäristön ja talouden suuria shokkeja loppuvuoden kaupallinen kehitys näyttää tällä hetkellä suotuisalta.

Uusien kerrostaloasuntojen ja omakotitalojen kysyntä jatkui KVKL:n mukaan syyskuussa edelleen vahvana. Sen sijaan vanhojen kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kauppa hiljeni hivenen. Vanhojen omakotitalojen kauppamäärässä kirjattiin pientä kasvua.

Tammi-syyskuussa uusien asuntojen kauppa on noussut noin 48 prosenttia. Samaan aikaan vanhojen asuntojen kauppojen määrä on hivuttautunut ylöspäin parisen prosenttia.

Syyskuussa koko maassa myytiin kiinteistönvälittäjien kautta yhteensä runsaat 5340 käytettyä asuntoa. Syyskuussa vanhojen asuntojen myyntimäärät laskivat 1,6 prosenttia. Uudet asunnot löysivät ottajansa myös syyskuussa, jolloin niitä myytiin yli 22 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten.

Uusien asuntojen puolella vilkkainta on KVKL:n mukaan ollut totuttuun tapaan kerrostalojen kaupassa. Uusien kerrostaloasuntojen kauppa on vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana ylittänyt lähes 60 prosentilla viimevuoden vastaavan ajan myyntimäärän.

Myös uusien omakotitalojen myyntimäärä nousi tammi-syyskuussa vahvasti. Tammi-syyskuun aikana myös uusien rivitaloasuntojen kauppa on ylittänyt viime vuoden luvut.

Tiedot perustuvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton valtakunnalliseen KVKL-HSP –kauppatietopalveluun. Siihen listataan kaikkien järjestön jäsenyritysten sekä muiden KVKL:n kauppahintapalvelua käyttävien välitysliikkeiden välittämät kaupat.

