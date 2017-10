Konsultti vastaa ”ökytaloille” lisää veroja vaatineelle: ”Kaikkein eniten sattuu vuokralla asuvaan pienituloiseen”

Kokoomuslainen konsultti ja hallitusammattilainen Minna Isoaho sanoo, että kiinteistövero ”sattuu” eniten vuokralla asuvaan pienituloiseen. Hänen mukaansa kiinteistöveron korotusta sunnuntaina ehdottanut kokoomuksen entinen kansanedustaja Sampsa Kataja ei joko ymmärrä mistä puhuu tai sekoittaa asioita tarkoituksellisesti.

–Kiinteistövero on kiinteistön omistukseen perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Katajan tekstiä lukiessa syntyy vääristynyt mielikuva siitä, että asia koskettaisi vain omissa omakotitaloissa asuvia. Totuus on toinen. Tältä verolta ei välty kukaan, Isoaho vastaa Puheenvuoron blogissaan.

–Kaikkein eniten kiinteistövero sattuu vuokralla asuvaan pienituloiseen: kiinteistön omistaja vastaa kyllä veron tilittämisestä kunnalle, mutta tosiasiassa veron aiheuttama kustannus peritään täysimääräisesti asukkailta. Tosiasiallisesti siis joka ikinen asukas maksaa osuutensa kiinteistöverosta, oli hänellä varallisuutta tai ei, hän jatkaa.

Sampsa Kataja kirjoitti sunnuntaina Helsingin Sanomien mielipidepalstalla, että kiinteistövero on monessa tilanteessa ainoa vero, jota todella rikkaat maksavat Suomeen. Hänen mukaansa kiinteistöveroa voisi yhä korottaa ja sen käyttö­alaa laajentaa, jotta ”ponnisteluista palkittaisiin ja työn verotus saataisiin kohtuulliseksi”.

–Pääomatuloja voi jaksottaa ja monia muita veroja kiertää. Kiinteistöveroa ei pääse karkuun eikä taloa voi piilottaa. On ihan oikein, että ökytalossa asuva maksaa luksuksesta. Vanhemmasta ja pienemmästä maksetaan vähemmän. Varsinkaan tyhjänpanttina asuntoa tai maata ei kannata pitää. Tämä tehostaa maankäyttöä ja tiivistää kaupunkirakennetta, Kataja kommentoi.

Minna Isoaho huomauttaa, että kiinteistöveroa määriteltäessä ei oteta huomioon veronmaksajan ”rikkauden tasoa, maksukykyä tai asunnon ökyilyn astetta”.

–Säännöt ovat kaikille samat, kun maapohjan ja rakennusten arvoa määritellään.

Hän pitää myös työn verotuksen ja kiinteistöveron rinnastamista käsittämättömänä.

–Toivottavasti ihmiset ymmärtävät, että kiinteistöveron korotus nostaa entisestään kalliin asumisen hintaa. Asuminen kallistuu niin omistus- kuin vuokra-asunnoissakin asuvilla. Toivon myös, että ihmiset ymmärtävät, että näiden verojen mittakaavaero on valtava. Katajan ehdotuksessa on räikeä mittakaavavirhe. On vastuutonta luvata työn verotuksen alentumista kiinteistöveron korotuksen kustannuksella. Vaikka kuinka kutkuttaisi äänestää kiinteistöverojen korotuksen puolesta, niin sillä on hyvin pieni, jopa olematon vaikutus työn verotukseen.