Erikoinen ilmiö asuntomarkkinoilla - Välittäjä: "Vakituisia työpaikkoja on entistä vaikeampi löytää"

Suomen talouden kääntyminen nousuun ei vielä näy keskihintaisten asuntojenmarkkinoilla, kiinteistönvälittäjä Kahdeksas päivä toteaa markkinakatsauksessaan.

Kahdeksannen päivän toimitusjohtaja Jussi Karppinen uskoo, että työelämän muutos ja keskiluokan kasvanut epävarmuus työn jatkuvuudesta jarruttavat keskihintaisten ja edullisten asuntojen kauppaa.

Kahdeksannen päivän Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n kauppaseurantaan perustuvan markkinakatsauksen mukaan alle 200 000 euron asuntojen vuosittaisten välittäjäkauppojen määrä on kuluneen vuoden aikana laskenut Helsingissä lähes seitsemän prosenttia.

–Nousukausi näkyy asuntokaupassa aina ensin kalliiden asuntojen kaupan virkistymisenä. Yleensä matalammat hintaluokat seuraavat kehitystä muutaman vuoden syklillä. Nyt niin ei ole käynyt, vaikka noususuhdanne on jatkunut jo useamman vuoden, Karppinen kommentoi.

Ostajien epävarmuus näkyy hänen mukaansa myyntiaikojen pidentymisenä: kauppaa harkitaan useita viikkoja.

–Nousukauden aikana kauppaa pohditaan yleensä noin viikon ajan. Nyt harkinta-ajat ovat revenneet jopa kuukauden mittaisiksi, Karppinen kertoo.

Keskihintaisten asuntojen kaupan laahaaminen on Karppisen mukaan pääkaupunkiseudulla osittain seurausta myös asuntosijoittamisen suosion kasvusta. Pienet asunnot katoavat asuntomarkkinoilta vuokrakäyttöön.

Karppisen mukaan ilmiön taustalla vaikuttaa silti myös työelämää ravisteleva murros.

–Asiantuntijapuolella vakituisia työpaikkoja on entistä vaikeampi löytää. Jos töitä on luvassa vuoden määräaikaisuus kerrallaan, on selvää, ettei asuntolainaan sitoutuminen houkuttele. Talouden noususuhdanteesta ovat toistaiseksi hyötyneet lähinnä yrittäjät, johtoporras ja suorittavan tason työntekijät, hän sanoo.

Kovan hintaluokan asuntokauppaa nousukausi on katsauksen mukaan sen sijaan kirittänyt jo useamman vuoden. Helsingissä yli 500 000 euron asuntojen myynti kasvoi 12 viime kuukauden aikana jopa 28,4 prosenttia.

Kahdeksas päivä toteuttaa puolivuosittain markkinakatsauksen, jossa tarkastellaan kiinteistönvälittäjien pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) tekemiä käytettyjen asuntojen kauppoja. Tarkasteluaineistona on Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n (KVKL ry) hintaseurantapalveluun rekisteröityjä kauppoja. Palvelu kattaa noin 75 prosenttia kaikista tehdyistä kaupoista. Mukana ei ole rakennusyhtiöiden, tai yksityisten tekemiä kauppoja.