Tutkijat: Asuminen tulee muuttumaan rajusti – ”Omistaminen ei enää ole tärkeää”

Kaupungistumisen tutkimiseen erikoistunut Harvardin yliopiston taloustieteen professori Edward Glaeser ja y-sukupolvea tutkinut amerikkalainen markkinointiasiantuntija Matthew B. Britton ennakoivat asumisen muuttuvan tulevaisuudessa radikaalisti. Molemmat ennakoivat kaupungistumisen kasvavan.

–Juuri nyt kaikki trendit ajavat ihmisiä kaupunkeihin ja bisneskeskuksiin ja se heijastuu myös asuntojen hintojen kehitykseen, Glaeser kommentoi rahastoyhtiö Skagenin konferenssissa Tukholmassa.

Hän korosti myös rakentamisen ja kaavoittamisen merkitystä asuntojen hintakehitykselle.

–On suuri virhe aliarvioida rakentamisen merkitystä. Jos asuntorakentaminen kaupunkialueilla olisi helppoa, hintakuplia ei ikinä olisi päässyt syntymään.

Matthew Brittonin mukaan y-sukupolvi ja sitä seuraava z-sukupolvi ovat tämän trendin luojia.

–Kaupungeissa asuminen ja toisaalta hiilijalanjälki ovat heille tärkeitä. Y- ja Z-sukupolven edustajat haluavat asua kaupungeissa myös perheen perustettuaan, kun aikaisemmille sukupolville on ollut tyypillistä muuttaa kaupunkikeskustojen ulkopuolelle lasten saamisen jälkeen. Toisaalta asunnon omistaminen ei enää ole tärkeää, vaan nämä sukupolvet haluavat mieluummin käyttää rahansa esimerkiksi matkustamiseen ja asioiden kokemiseen, ei omistamiseen.

Glaeserin mukaan kaupungistuminen aiheuttaa myös eriarvoistumista. Toisaalta talouskasvu ja tuottavuus saavat hänen mukaansa vauhtia juuri kaupungeissa.

–Euroopan unionissa on hyvin tyypillistä, että kaupungeissa asuvilla saattaa olla jopa kaksi kertaa suuremmat tulot kuin muualla asuvilla. Lisäksi tutkimukset osoittavat selvästi, että kauoungistuneet seudut tuovat selvästi enemmän talouskasvua kuin ei-kaupungistuneet. Ihmiset yksinkertaisesti ovat tuottavampia silloin, kun heillä on ympärillään muita ihmisiä, hän sanoo.

Britton ennakoi myös työelämän muutoksen muuttuvan radikaalimmaksi erityisesti, kun z-sukupolvi tulee työelämään.

–Ympäri maailman käynnissä on nyt suuntaus siihen, että freelance-töitä tehdään enemmän ja enemmän. Jatkossa erityistaidoille on yhä enemmän kysyntää ja samalla rutiinityöt ulkoistetaan Kiinaan ja Intiaan.

Selvä trendi myös Suomessa

Kapungistuminen on selvä trendi myös Suomessa. Aluetutkija, valtiotieteen tohtori Timo Aro julkaisi lauantaina kartan, jonka mukaan Helsinki, Tampere ja Turku ovat kasvaneet voimakkaasti. Yksittäisistä kaupungeista tilaston ykkönen on Oulu. Samaan aikaan väestö on supistunut voimakkaimmin Ylä-Pirkanmaalla, Saarijärven-Viitasaaren akueella ja Sisä-Savossa.

Myös asuntojen hintojen kehitys on Suomessa jakautunut voimakkaasti. Ekonomistit ovat varoitelleet kehityksestä, sillä Suomessa poikkeuksellisen suuri osuus kotitalouksien varallisuudesta on kiinni asunnoissa.

Globaalisti asuntomarkkinoiden eriytymisestä ja sen aiheuttamasta eriarvoistumisesta on varoittanut amerikkalainen talousnobelisti, Yalen yliopiston kansantalouden professori Robert Shiller, jonka mukaan eriarvoistumista tulisikin mitata asunnonostokyvyllä eikä pelkästään tuloilla.

–Kun asuntojen hinnat nousevat, jotkut joutuvat muuttamaan kodeistaan pakon sanelemana. Seuraukset eivät ole vain taloudellisia, sillä muuttaessaan he joutuvat pois alueelta, jossa ovat saattaneet elää koko elämänsä. Silloin muuttaminen merkitsee elinikäisten yhteyksien katkeamista ja voi olla traumaattista.Jos liian moni pakotetaan muuttamaan liian korkeiden hintojen takia, koko kaupunki saattaa kärsiä identiteetin menetyksestä, hän sanoo.

