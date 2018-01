OP varoittaa: Korkojen nousu voi alkaa tänä vuonna – asuntovelallisen ”mietittävä jo nyt”

Finanssikonserni OP varoittaa asuntovelallisia hyvän talouskehityksen seurauksesta: korkojen nousun mahdollisuudesta.

OP ennakoi, että pitkät korot alkavat nousta jo tämän vuoden aikana. Markkinoiden korko-odotukset ovat heräämässä Euroopan keskuspankin EKP:n suunnitelmien vuoksi. EKP on linjannut, että se jatkaa arvopaperiostojaan tämän vuoden syyskuuhun, mutta vuoden 2019 puolella on luvassa korkojen nosto.

Pääekonomisti Reijo Heiskasen mielestä markkinoiden korko-odotukset ovat turhan maltillisia talouden kehitykseen nähden. Asuntovelallisen kannattaa pikkuhiljaa varautua korkojen nousuun, Heiskanen sanoo Kauppalehden mukaan.

– Se päivä tulee, kun asuntovelallinen joutuu miettimään, mihin korot ovat nousemassa ja miten tässä pärjätään. Parempi miettiä sitä jo nyt, Heiskanen sanoi pankin suhdanne-ennusteen tiedotustilaisuudessa maanantaina.

– Pitkät korot voivat nousta nopeastikin eli koronnousulta suojautumisen hetki on tässä lähiaikoina. Nykäisy voi tulla aika nopeasti, hän jatkaa.

Odotukset korkojen noususta ovat yleisesti maltillisia. OP:n suhdanne-ennusteen mukaan 12 kuukauden euriborin korko-odotus nousee noin kahteen prosenttiin vasta vuonna 2026.

– Lähimmän parin vuoden aikana asuntovelallisen ei tarvitse menettää yöuniaan siitä, missä euribor on. Kahden vuoden päästä se on kuitenkin korkeammalla kuin tällä hetkellä. Hyvin voi ajatella, että se on prosenttiyksikönkin enemmän kuin nyt, Heiskanen sanoo.

Lähde: Kauppalehti