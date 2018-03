”Täysin absurdi ajatus, että jopa 5000 €:n lyhennys tulisi jollekulle ennalta arvaamatta maksettavaksi”

Kiinteistönvälitysyhtiö Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen ei usko yhtiölainojen olevan niin suuri riski kuin viime päivinä Suomessa on varoiteltu.

–On totta, että tyypillisesti uuden asunnon ostaja maksaa omalla rahoituksellaan kaupanteon yhteydessä vain osan. Loppu on yhtiölainaa, jota aletaan maksaa takaisin erillisen suunnitelman mukaan. On myös totta, että jos naapuri ei maksakaan omaa yhtiölainaosuuttaan, siitä vastaa ensisijaisesti taloyhtiö. Mutta väitän, ettei se yhtiölainan takaisinmaksu kenellekään täytenä yllätyksenä tule. On täysin absurdi ajatus, että jopa viiden tuhannen euron yhtiölainalyhennys tulisi jollekulle ennalta arvaamatta maksettavaksi, hän kommentoi keskiviikkona julkaisemassaan kirjoituksessa.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen ennakoi tiistaina, että pankkien myöntämiä asuntolainoja suurempi pommi muhii uusien asuntojen taloyhtiölainoissa ja niiden lyhennysvapaiden jälkeisissä vastikekuluissa. Hän varoitti myös kovista vastikkeista, jotka ovat edessä, kun taloyhtiölainojen lyhennysvapaat päättyvät.

Heikkinen huomauttaa, että lainaneuvotteluissa käydään läpi myös yhtiölainan takaisinmaksuerien kaltaiset tulevaisuuden velvoitteet, jotka ovat tiedossa, mutta eivät vielä käsillä.

–Asiakkaittensa ongelmien ehkäisy hyödyttää myös pankkia. Ja jos taas uudiskohdenaapuri tai naapuriasunnon sijoittaja pystyy maksamaan myyntihinnan ilman lainaa, eli ilman puheita pankin kanssa, on se jo hyvä asia. Tyhjätasku ei maksa käteisellä esimerkiksi 30 prosenttia asunnosta. Jos tällaiselta osakkaalta kuitenkin jäisivät yhtiölainat rästiin ja taloyhtiö joutuisi karhuamaan häneltä maksamattomia lainaosuuksia, edessä olisi hänelläkin viime kädessä asunnon ulosmittaus ja realisointi velkojen kattamiseksi.

Hän muistuttaa, että yhtiöälainoja on myönnetty uudiskohteisiin 1990-luvulta alkaen.

–Ongelmat ovat olleet volyymiin nähden hyvin, hyvin vähäisiä. Mikä tekisi tämän ajan ihmisistä täysin typeriä, ymmärtämättömiä ja lukutaidottomia verrattuna takavuosien ihmisiin, Heikkinen kysyy.

Tilastokeskus kertoi aamulla, että suomalaisten kotitalouksien lainavelat lisääntyivät 1,5 miljardia euroa viime vuoden viimeisen neljänneksen eli loka-joulukuun aikana. Lainaa oli vuoden lopussa 148,4 miljardia. Kotitalouksien velkaantumisaste oli 128,3 prosenttia.

Suomen Pankin ekonomistin Olli Tuomikosken mukaan suurin tekijä velkaantumisessa ovat yhtiölainat.

– Suurin tekijä yhä yhtiölainat. Asuntolainojen vaikutus hieman velkaantumista hidastava, koska asuntolainakanta kasvaa hitaammin kuin käytettävissä olevat tulot, hän sanoo.