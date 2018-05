Uusi huolenaihe suomalaisten asuntoveloissa: ”Riskejä ei valvo kukaan”

Sekä Nordea että Hypo ovat maanantaina varoittaneet taloyhtiölainojen riskeistä.

Hypon mukaan kotitalouksien taloyhtiövelat nousivat viime vuoden aikana noin 19 miljardiin euroon. Vuodessa kasvua kertyi yli 13 prosenttia. Tänä vuonna taloyhtiövelkojen ennakoidaan nousevan yli 21 miljardin euron.

Nordea sanoo, että suomalaisten velkaantumiseen liittyvää kontrollointia tulisikin kohdistaa nyt sinne, missä vaikutukset velkaantumiseen ovat voimakkaimmat – eli juuri taloyhtiölainoihin asuntolainojen sijaan.

–Nyt taloyhtiölainojen ottajien korkoriskejä tai muitakaan velan hoitoon liittyviä riskejä ei valvo kukaan. Tämä on meistä hyvin huolestuttavaa. Lisäksi kannattaa huomioida, että asuntosijoittamisen suosion kasvettua tavallisten suomalaisten keskuudessa, myös yhtiölainoja niihin liittyvine riskeineen kasaantuu kotitalouksille aiempaa enemmän, Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Tom Miller kommentoi tiedotteessa.

Nordeassa uskotaan, että ratkaisuja ja keinoja taloyhtiölainojen hallitsemattoman kasvun suitsimiseksi löytyy.

–Taloyhtiölainan ylärajan voisi asettaa esimerkiksi 50 prosenttiin uuden asunnon hinnasta. Nythän se voi olla jopa 80 prosenttia. Toinen vaihtoehto voisi olla eräänlainen yhtiölainan lyhennyspakko, eli yhtiölainaan ei saisi lyhennysvapaata ennen kuin yhtiölainan määrä asunnon hinnasta on lyhentynyt esimerkiksi 50 prosenttiin, Miller pohtii.

Tällaiset keinot turvaisivat Millerin mukaan jo hyvin asunto-osakkeen ostajaa taloudellisilta riskeiltä.

– On hyvä, että kuluttajalla on asuntoa ostaessaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Tärkeää on kuitenkin kaikkien lainamuotojen kohdalla huolehtia jo ennakkoon siitä, että asunnon ostaja ei joudu vaikeuksiin esimerkiksi lyhennysvapaiden loputtua tai korkojen noustua.

Hypon pankinjohtaja Sami Vallinkoski sanoo, että pankit törmäävät yhä useammin taloyhtiöihin, joiden korjaussuunnitelma ei ole rahoituskelpoinen.

–Taloyhtiön lainamahdollisuuksia leikkaavat niin korkealle nousevat vastiketasot kuin vakuuksien riittävyys. Taloyhtiö, jolla ei ole mahdollisuuksia toteuttaa haluamiaan – tai edes välttämättömiä – korjaushankkeita, seilaa taloudellisesti todella vaarallisilla vesillä, hän kirjoittaa blogissaan.

Taloyhtiön korjaustarpeen rahoittaminen tulisi Vallinkosken mukaan aloittaa aina vahvalla taloudellisella suunnittelulla.

Hän suosittelee, että taloyhtiön hallitukselle tulee antaa mahdollisuus keskittyä taloyhtiön talouden johtamiseen esimerkiksi perustamalla erikseen asukasmukavuutta miettivä asukastoimikunta. Lisäksi Vallinkoski neuvoo laatimaan mielellään jopa 15 vuotta kattavan korjaustarveselvityksen, jolle tehdään myös realistinen rahoitussuunnitelma.

–On hyvä huomata, että nämä askeleet ovat hyödyllisiä myös aurinkoisesta säästä nauttiville taloyhtiöille, sillä ajatuksella laadittu rahoitussuunnitelma auttaa ennakoimaan tulevia rahoitusvastikkeita ja isännöitsijäntodistuksen liitteenä oleva rahoitussuunnitelma kertoo potentiaalisille asukkaille, että yhtiöllä on talous napakasti hanskassa.

Vallinkosken mukaan taloyhtiöistä vain puolet ennakoi tulevia remontteja. Käytännössä se näkyy myös siinä, kuinka varaudutaan taloudellisesti korjauksiin

Keskusteluun osallistui maanantaina myös Suomen Pankin ekonomisti Olli Tuomikoski, jonka mukaan yhtiölainoihin tarvitaan kontrollia.

Tähän mielipiteeseen on helppo yhtyä. Yhtiölainoihin tarvitaan kontrollia.https://t.co/NVqmvxGmnx — Olli Tuomikoski (@otuomik) May 14, 2018

