Kyselytutkimus: Uhkakuvat täysin lainarahalla toimivien asuntosijoittajien suuresta määrästä liioiteltuja

Suomen Vuokranantajien tekemän Arvot & asenteet –kyselytutkimuksen mukaan uhkakuvat täysin lainarahalla toimivien asuntosijoittajien suuresta määrästä ovat liioiteltuja. 100 prosentin velkavipua kertoi käyttävänsä 1,47 prosenttia kyselyn vastaajista.

Vastaajista 87,5 prosentilla on alle 75 prosenttia vuokra-asuntoihin kohdistuvaa lainaa, taloyhtiölainat huomioiden, suhteessa omistettujen vuokra-asuntojen arvoon.

–Käytännössä 100 prosentin velkavipu tarkoittaa, että asuntosijoittajalla täytyy olla muita vakuuksia turvaamassa lainansaantia. Asunto itse kelpaa vakuudeksi yleensä vain noin 70 prosentin osalta arvostaan. Huomionarvoista oli myös se, että 100 prosentin lainaa käyttävät olivat pääsääntöisesti yhden asunnon omistajia ja he sijoittivat vanhaan asuntokantaan, ei uudiskohteisiin. Koska 100 prosentin velkavivussa on ilmeisiä riskejä, on ensiarvoisen tärkeää, että kyseiset henkilöt pyrkivät mahdollisimman reippaalla tahdilla lyhentämään velkojaan lähemmäs turvallisena pidettyä 50 prosenttia asunnon arvosta, Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva kommentoi.

Hän korostaa, että tällaisessa tilanteessa yksityisellä vuokranantajalla pitää olla myös muita vakuuksia ja hyvät tulot, jotta pankki on suuren velkavivun myöntänyt.

Kyselytutkimus vahvistaa Koro-Kanervan mukaan sitä käsitystä, että uudiskohteisiin sijoittavilla on pääsääntöisesti hyvä puskuri sijoitustoiminnalleen. Kyselyn mukaan uudiskohteisiin sijoittavilla on tyypillisesti myös muuta sijoitusvarallisuutta yleisimmin 50 000-100 000 euroa.

–Taloyhtiömaailmassa piensijoittajat ovat pääsääntöisesti vakavaraisia osakkaita, mikä on taloyhtiön talouden kannalta erittäin hyvä ja riskiä pienentävä asia, hän arvioi.

Reilulla 12 prosentilla kyselyyn vastanneista on velkaa suhteessa asuntojen arvoon yli 75 prosenttia. Lähes 70 prosentilla kyselyyn vastanneista yksityisistä vuokranantajista velka-aste on alle 50 prosenttia ja neljäsosalla ei ole velkaa ollenkaan.

Kyselyn mukaan yksityiset vuokranantajat ovat Suomessa pienvuokranantajia. Noin 75 prosentilla vastaajista on kolme asuntoa tai vähemmän. Yleisimmin yksityiset omistavat yhden vuokra-asunnon. Näin ilmoittaa vastaajista reilu kolmannes. Kyselytutkimuksen mukaan yksityisten vuokranantajien velka suhteessa asuntojen arvoon keskimäärin jää noin 42 prosenttiin.

-Kotitalouksien velkaantuminen on puhuttanut kovasti. On myös puhuttu paljon asuntosijoituslainamäärien suuruudesta ja taloyhtiölainojen kasvusta. On hyvä muistaa, että myös yksityisiä vuokranantajia on tullut viimeisten vuosien aikana lisää. Pääsääntöisesti yksityiset ovat 1-2 asunnon omistajia, joten lainamäärät ja riskit ovat myös vuokranantajien määrän kasvaessa hajaantuneet. Siksi keskimääräinen velka suhteessa asunnon arvoon ei ole kasvanut hallitsemattomaksi, Koro-Kanerva sanoo.

Arvot ja asenteet -kyselytutkimus tehtiin nyt ensimmäisen kerran. Suomen Vuokranantajat ry. tutki kyselyllä yksityisten vuokranantajien velkaantumista, arvoja ja asenteita. Kyselytutkimus tehtiin 14.6.-1.7.2018 ja siihen vastasi 1669 yksityistä vuokranantajaa.