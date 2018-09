Asiantuntijan huomio suomalaisten asumisesta: ”Seurauksia on ainakin yksi: pienenevät asunnot”

Vuokrakoteja tarjoavan SATOn toimitusjohtaja Saku Sipola haastaa puolueet ottamaan asumisen hinnan yhdeksi seuraavien eduskuntavaalien teemoista. Sipolan mukaan kaupungistuminen on Suomen talouden ja kehityksen kannalta juuri nyt ratkaisevassa roolissa, mutta samalla kaupunkien uudet alueet ovat kalliita.

”Seurauksia on ainakin yksi: pienenevät asunnot”, Sipola sanoi Jätkäsaaren Kaupunkielämää-tapahtuman avajaistilaisuudessa lauantaina.

Sipola korosti, että etenkin pääkaupungin metropolialueen uusien kaupunginosien kallis kaavoitus ja tonttimaa johtavat korkeisiin asuntohintoihin.

Sipolan mukaan ainakin vuokramarkkinoilla yksiöt ja napakat kolmiot ovat tällä hetkellä suosituimpia.

”Uusien kaupunkialueiden kalleudesta seuraa se, että asuntojen koot pienenevät vastaamaan paremmin kaupunkilaisten maksuvalmiutta.”

Puolueiden tulisi hänen mukaansa ottaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen yhteinen tavoite: asuminen ei saa kallistua.

”Tavoitteen toteutumiseen tulee tietenkin sitoutua päätöksenteon eri tasoilla. Kestävää kaupungistumista ei ole mahdollista rakentaa ilman riittävää, eri tulotasoille soveltuvaa asuntotarjontaa, eikä riittävää asuntokantaa synny ilman pitkäjänteistä, kestävää kaupunkisuunnittelua ja asuntopolitiikkaa.”

Sipola näkee haasteena sen, että monet käynnissä olevat lakiuudistukset ja muut hankkeet kasvattavat edelleen asumisen hintaa. Kiinteistöveron uudistus tulee nostamaan kasvukaupunkien kiinteistöverorasitusta, korkovähennysoikeuden leikkaus taas nostaa suurimpien vuokra-asuntotarjoajien vuokria.

Samalla ARA-asuntojen kustannukset ovat hänen mukaansa kasvamassa, jos suunniteltu 1,39 prosentin vähimmäiskorko kohdistuisi lainoihin joista perittävä korko on tällä hetkellä tätä alempi.

Sipola nostaa esiin lisäksi kaava- ja tonttitarjonnan tarjonnan niukkuuden, joka edelleen kasvattaa asuntojen hintoja.

”Isossa kuvassa yhteiskunnan päätösten rooli on kaikkinensa merkittävä: verojen ja muiden veroluontoisten maksujen osuus uuden kerrostaloasunnon hinnasta on yli 40 prosenttia. Ongelma on todellinen, tunnistettu ja yhteinen.”

