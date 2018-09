”Joku voi tehdä hyvän lottovoiton” – Asuntokokeilu huolestuttaa Vantaalla

Vantaan kaupungin uusi maa- ja asuntopoliittinen linjaus herättää huolta kaupungin kokoomuslaisissa. Vantaan kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Rokkanen on huolissaan siitä, että Vantaa alkaisi toden teolla käyttää mallia, ”jossa kaupunki luovuttaa asuintontin edullisimpaan asuntojen myyntihintaan sitoutuneelle rakentajalle”. Rokkanen kirjoittaa asiasta Puheenvuoro-blogissaan kutsuen mallia ”puolihitas-järjestelmäksi”. Helsingissä käytössä oleva hitas-järjestelmä on saanut viime aikoina kritiikkiä osakseen.

”Toisin kuin Helsingin järjestelmässä, ’vantaalaisessa puolihitaksessa’ hintakatto koskee vain ensimmäistä asunnonluovutusta ja asuntojen lopullinen myyntitapa on täysin rakentajan käsissä. Ainut rajoite on, että asunnot saa myydä vain yksityishenkilön omistukseen. Kaupunki toisin sanoen lahjoittaa vantaalaisten yhteistä varallisuutta onnekkaille asunnonsaajille, jotka voivat myydä asunnon eteenpäin markkinahintaan ja kääriä hyödyt itselleen”, Rokkanen kirjoittaa.

”Maalaisjärjellä ajateltuna puolihitas kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Kaupunki voisi laskea asumisen hintaa uudella kilpailutustavalla ja helpottaa monen perheen arkea”, Rokkanen kirjoittaa ja jatkaa:

”Kaupunkilaisjärjellä ajateltuna vantaalainen puolihitas on aivan päätön järjestelmä riippumatta siitä minkä väristen lasien läpi järjestelmää tarkastelee.”

Rakennuslehti on aiemmin kertonut Kivistön koulun alueen kolmen asuntokohteen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailusta, jossa Vantaa haki edullisinta hintaa. Tuossa tapauksessa halvimmaksi neliöhinnaksi tuli 4000 euroa. Myös Vantaan Sanomat on kertonut kaupungin ”palaavan hitasmarkkinoille”.

Kivistön alueen projektijohtaja Gilbert Koskela kertoo Uudelle Suomelle, ettei Vantaalla ole mahdollista tehdä samanlaista valvontajärjestelmää kuin Helsingin hitas-järjestelmässä, eikä sellaista ole ollut tarkoituskaan luoda.

”Kun asukas myy asunnon edelleen seuraavalle, niin siihen saakka me emme vielä tässä vaiheessa puutu ollenkaan. Saattaa tietenkin joku tehdä hyvän lottovoiton, niin kuin hitas-asunnoissakin, mutta tuleeko se lottovoitto asukkaalle vai rakennusliikkeelle, niin siitä kai sitten on kysymys.”

Koskela uskoo, että jälleenmyyntiasia voi korjaantua itsestään:

”Jos asukkaiden keskuudessa leviää tieto, että täällä on ollut edullisempi hintataso, niin halutaanko maksaa niistä asunnoista enemmän?” hän kysyy.

Vantaa hyväksyi uudet maa- ja asuntopoliittiset linjaukset kesäkuussa. Linjauksissa todetaan, että tontinluovutuskilpailussa kaupunki voi hakea ”esimerkiksi edullisinta myyntihintaa asunnon ostajille”. Tosin myös muut tekijät, esimerkiksi energiatehokkuus voisi hinnan sijaan olla ratkaiseva tekijä.

Koskela kertoo, että Kivistön asuntokohteessa oli kyse muistakin tekijöistä kuin hinnasta. Hän toteaa, että tarkoituksena oli kokeilla omaa, joustavampaa ja parempaa hitas-tyyppistä mallia Vantaalla.

Kivistön kohde on ollut Koskelan mukaan kaupungilta avaus, mutta jatkosta ei ole suunnitelmia. Vantaan kaupunki on nyt kohteen suhteen hoitanut oman osuutensa ja käynnissä on parhaillaan rakennusliikkeiden asuntosuunnittelu, Koskela kertoo.