Hallituksen tavoite uudistaa ASO-järjestelmä jää toteutumatta – Ministeri: ”Ei valitettavasti etene”

Asumisoikeusasuntoja koskevaa lakia ei uudisteta tällä hallituskaudella, vaikka ASO-järjestelmän kehittäminen on kirjattu Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteeksi. Asiasta kertoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) tiedotteessaan.

Ympäristöministeriössä on valmisteltu uutta ASO-lakia, mutta yhteisymmärrystä ei saavutettu siitä, missä tilanteissa asumisoikeustaloja voitaisiin vapauttaa asumisoikeusrajoituksista.

”On ikävää, ettemme päässeet työssä eteenpäin, vaikka tarve uudistaa asumisoikeuslaki on ollut keskusteluissa jo vuosia. ASO-asuminen on kuitenkin vakiinnuttanut asemansa yhtenä kohtuuhintaisen asumisen vaihtoehtona Suomessa”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Suomessa on noin 45 000 asumisoikeusasuntoa. Nyt 25 vuotta voimassa ollut ASO-järjestelmä on vakiintunut etenkin kaupunkikeskuksissa, joissa se myös tasapainottaa asuinalueiden asukasrakennetta. Nykyinen asumisoikeusasunnoista annettu laki on vuodelta 1990.

Asuntoministeri Tiilikainen kuitenkin korostaa, että vaikka ASO-lain uudistamiseen ei ryhdytä, uudistettiin asumisoikeusjärjestelmää tällä hallituskaudella rahoituksen osalta.

”Uudistimme asumisoikeustalojen rahoituksen viime kesänä voimaan tulleilla korkotukilainojen muutoksilla, joilla parannettiin lainaehtoja ja joustavoitettiin lainojen lyhennyksiä. Asumisoikeuslain uudistaminen ei kuitenkaan valitettavasti etene tällä hallituskaudella”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Tiilikainen toteaa.