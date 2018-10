Kiinteistöverouudistukselle kovaa arvostelua: ”Onko pääministerin mielestä oikein, että pienellä eläkkeellä elävä pariskunta voi joutua myymään talonsa?”

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Thomas Blomqvistin ja puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan rkp pelkää kiinteistöverouudistuksen tarkoittavan kohtuuttomia korotuksia pientaloasukkaille. Samasta asiasta varoitellaan myös lakiuudistusta koskevissa lausunnoissa.

”Riittäviä vaikutusarviointeja ei ole tehty, kun kiinteistöveroa nyt ollaan uudistamassa. Emme voi hyväksyä, että syntyy riski, että esimerkiksi pienellä eläkkeellä elävät joutuvat muuttamaan omakotitalostaan sen seurauksena, että kiinteistövero voi nousta voimakkaasti”, Blomqvist sanoo tiedotteessa.

Kiinteistöveron uudistamisen tavoitteena on ollut, että kiinteistöjen verotusarvot vastaisivat paremmin niiden käypiä arvoja.

Sekä Veronmaksajien keskusliitto että Suomen Omakotiliitto ovat varoittaneet, että uudistuksella voi olla kielteiset vaikutukset pientalojen omistajille. Myös Kiinteistöliitto on pelännyt uudistuksen tarkoittavan roimaa nousua kiinteistöveroon.

Anna-Maja Henrikssonin mukaan hallitus vaikuttaa nyt helposti unohtavan tavallisen ihmisen.

”Kiinteistövero voi tietyissä tapauksissa nousta moninkertaisesti yksittäisten kiinteistöjen osalta. Muutoksesta voi tulla kohtuuton veronmaksajalle. Juuri päättynyt lausuntokierros osoittaa, että paljon pitää vielä korjata ennen kuin tämä laki on valmis. Onko pääministeri Sipilän mielestä oikein, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuva, pienellä eläkkeellä elävä pariskunta voi joutua myymään talonsa kiinteistöveron korotuksen takia”, hän kysyy.

Valtiovarainministeriö julkisti uudistusta koskevat lausunnot lokakuun alussa. Uudistuksen on määrä tulla voimaan vuonna 2020.

Veronmaksajain Keskusliitto arvioi lausunnossaan, että kiinteistövero voi nousta joillakin yksittäisillä kiinteistöillä moninkertaiseksi.

”Muutos voi yksittäisen kiinteistön ja verovelvollisen osalta olla kohtuuton. Suurimmat suhteelliset nousut kohdistuisivat esityksen mukaan pientaloihin, joissa on viimeistelemätön kellari ja uusiin suuriin pientaloihin. Voidaan arvioida, että myös kevyesti varusteltujen 60-70 -lukujen vapaa-ajan asuntojen verotus kiristyisi”, lausunnossa todetaan.

Omakotiliiton mielestä asumismuodot asetetaan turhaan vastakkain.

”Ei ole missään nimessä hyväksyttävää, että verotuksen painopiste siirtyy asumiseen ja erityisesti pientaloasumiseen. Eikä ole mitään perusteita sille, että eri rakennustyypit (omakotitalot, paritalot, rivitalot ja kerrostalot) asetetaan keskenään epätasa-arvoiseen asemaan”, liitto toteaa lausunnossaan.

Kiinteistöliitto korostaa omassa lausunnossaan, ettei verotusarvojen määritysten uudistamisen tule merkitä kiinteistöveron yleisen tason nousua, eikä kohtuutonta veron korottamista kiinteistötasolla.

”Valtiovarainministeriö olettaa, että asuinpientalojen suhteelliset verotusarvot nousevat ja asuinkerrostalojen laskevat. Tämä on kuitenkin vain osatotuus kiinteistöveron uudistuksessa. Maksajan kannalta enemmän on merkitystä kiinteistöveron loppusummalla kuin sillä, mistä osatekijöistä loppusummaan lopulta on päädytty”, Kiinteistöliitto huomauttaa.

Palkansaajien tutkimuslaitos suhtautuu uudistukseen sinänsä myönteisesti, mutta varoittaa asumiskustannusten noususta.

”Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että kotitalouksien asumiskustannusten osuus käytettävissä olevista tuloista ei nousisi enää nykytasoltaan. Esimerkiksi jo tällä hetkellä asumiskustannusten osuus vuokralla asuvilla pienituloisilla on noin 40 prosenttia”, se sanoo lausunnossaan.

