Suomalaisille velvoite suuremmista lämpöpumpuista? ”Silloin ei tarvitsisi ostaa kallista kaukolämpöä tai suorasähkölämmityksen sähköä”

Kokoomuksen energia- ja ilmastovastaava, sisäministeri Kai Mykkäsen mukaan Suomessa olisi harkittava velvoitetta mitoittaa lämpöpumput tarpeeksi suuriksi kovimpia pakkaspiikkejäkin varten ainakin kerrostalokohteissa.

”Tämä olisi usein lopulta pieni lisäkustannus pumppuinvestointiin, ja tämäkin maksaisi itsensä hyvin nopeasti takaisin. Silloin ei tarvitsisi ostaa kallista pakkaskeleillä tuotettua kaukolämpöä tai suorasähkölämmityksen sähköä”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Mykkäsen mukaan olisi lisäksi harkittava velvoitetta älykkäille kysyntäjoustojärjestelmille ensiksi uusille rakennuksille ja myöhemmin kaikille.

”Näiden avulla lämmitysenergian tarve kylminä aikoina laskee jopa kymmeniä prosentteja. Näidenkin takaisinmaksuajat ovat niin lyhyet, että ne ovat kuluttajan etu, vaikka rakennusyhtiöt eivät niitä luonnostaan automaattisesti rakennuksiin lisää, koska kuluttajat eivät niitä huomaa vaatia”, hän sanoo.

Omakotitalojen lisäksi Mykkäsen mukaan on jo arkipäivää, että Suomessa kokonaiset kerrostalot luopuvat kaukolämmöstä ja siirtyvät lämpöpumppuihin ja sitä kautta matalampiin lämmityskustannuksiin asukkaille.

Hän arvioi, että seuraava suuri harppaus päästöjen vähentämisessä on lämmityksen irrottaminen hiilestä, öljystä, turpeesta ja lopulta maakaasusta.

Mykkänen osallistuu parhaillaan käynnissä olevaan Helsingin Sanomien Suureen ilmastotenttiin. Siellä hän vastasi ”ei” kysymykseen siitä, pitääkö turpeen käyttö kieltää samassa aikataulussa kuin kivihiilen? Mykkänen selittää vastustustaan sillä, että 2029 on liian nopea aikataulu. Hänen mukaansa 2035 on realistisempi aikataulu, ja siihen kokoomus on valmis.

Vihreät, vasemmistoliitto ja sdp kannattivat tentissä samaa aikataulua turpeelle ja kivihiilelle. Muut, eli kd, keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, rkp ja siniset vastustavat.

Keskustan Kimmo Tiilikainen pitää turpeen kieltoa tarpeettomana.

”Päästökauppaa kiristämällä turve tulee jo 2030-luvulla menemään alas”, hän perustelee.

Samalla Tiilikainen ehdottaa, että Suomeen tarvitaan Saksassa kivihiilen alasajoa pohtineen kivihiilikomission tapainen työryhmä pohtimaan keinoja siihen, kuinka turpeesta päästään eroon.