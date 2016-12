Avointen ovien päivä avaa panimot oluen ystäville

Miten vilja muuttuu kuohuvaksi olutjuomaksi? Tätä pääsee ihmettelemään kotimaisten panimoiden avoimien ovien päivänä torstaina 8. toukokuuta. Päivää vietetään yli 20 panimossa ympäri Suomen. Viime vuonna suuren suosion saanut tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa.

Teemapäivän ideana on tarjota oluiden ystäville mahdollisuus tutustua panimon toimintaan ammattilaisten opastamana. Panimokierros antaa kävijöilleen konkreettisen tuntuman paikalliseen tuotantoon, ja siihen miten kotimaisilla pelloilla kasvanut vilja muuttuu ammattilaisten käsissä kuohuvaksi ja maukkaaksi olueksi.

Suomi on mallasohran viljelyssä maailman pohjoisin maa, jonka viljaraaka-aine on kansainvälisesti vertailtuna korkealaatuista. Mallasohraa viljellään Kymenlaaksosta länsirannikolle. Tällä alueella joka viides käytössä oleva viljapeltohehtaari on mallasohraa.

Panimoteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 2 000 ja välillisesti lähes 30 000 ihmistä. Mallasohran viljely tuo elantoa yli 4000 viljelijäperheelle. Suurin osa alaan liittyvistä työpaikoista on panimoissa, vähittäiskaupassa ja ravintola-alalla.

Tapahtumaa koordinoi Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto.

