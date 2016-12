Sinusta uusi Linus Torvalds? Kuka vaan voi yltää huipulle

Kenestä tahansa voi tulla uusi Linus Torvalds tai Vilho Väisälä. Siitä kertoo uusi suomalaisteos, Suomalaisia tieteen huipulla, joka sisältää 100 tieteen ja teknologian menestystarinaa 1700-luvulta tähän päivään.

Mukaan on valittu tunnettuja ja tuntemattomampia tieteentekijöitä, joita kaikkia on yhdistänyt uteliaisuus, päättäväisyys ja usein pyrkimys yhteiseen hyvään. Teoksen kirjoittajina ovat eri alojen parhaat asiantuntijat, jotka ovat itsekin suomalaisen tieteen huippuja. Teoksen tarkoituksena on avata tieteen historiaa kaikille kiinnostuneille ja kannustaa uravalintojaan pohtivia nuoria tieteen pariin.

”Eemil Nestor Setälä julkaisi kielitieteellisen esikoisteoksensa jo 16-vuotiaana. Myöhemmin hän vakiinnutti suomen kielen kuvaamisen ja tutkimisen pääperiaatteet useiden vuosikymmenien ajaksi.” Kaisa Häkkinen

”Agnes Sjöberg oli Euroopan ensimmäinen naiseläinlääkäri ja tiettävästi ensimmäinen väitellyt naiseläinlääkäri koko maailmassa. Sjöberg sovelsi uusinta eläinlääketieteellistä tietoa menestyksekkäästi mutta kohtasi epäluuloja ja vaikeuksia sukupuolensa ja kansallisuutensa vuoksi.” Marjatta Hietala

”Vilho Väisälä valmistui matemaatikoksi mutta suuntautui ilmakehän tutkimukseen jo varhain. Meteorologisessa tutkimuksessa tekemiensä oivallusten ohella hän loi kansainvälisesti menestyneen huipputekniikan yrityksen, ennen kuin kukaan Suomessa tiesi puhua high techista.” Olli Lehto

”[A. I.] Virtanen otti näytteestä tukun ja vei sen Valion tallissa olleelle hevoselle, Pollelle. Polle haisteli ja pärski, Virtanen maanitteli ja maanitteli, kunnes Polle vihapäissään nappasi tukun hampaillaan ja paiskasi sen tallin nurkkaan. Virtanen totesi: ’Hevonen ei taidakaan pitää rehustamme – mutta lehmä varmasti pitää.’” Kari Salminen

”Koska [Linus] Torvalds ei niukalla opiskelijabudjetillaan pystynyt hankkimaan täysiveristä Unix-järjestelmää eikä myöskään onnistunut virittämään Minixiä mieleisekseen, hän päätti ryhtyä täydentämään sitä itse kirjoittamillaan pienillä käyttöjärjestelmän osilla.” Jukka Paakki

Tapio Markkanen, Allan Tiitta & Paula Havaste (toim.): Suomalaisia tieteen huipulla. 100 tieteen ja teknologian saavutusta. Gaudeamus 2014

