”Kerrankin suomalainen on hyvässä, ei pahassa”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari Lindström listaa Vapaavuoron blogissaan ruotsalaisia dekkarisuosikkejaan.

-Voin mitä lämpimimmin suositella ruotsalaista osaamista. Itse asiassa Stieg Larssonin Millenium-trilogia aukaisi minulle "uuden" maailman. En ollut aiemmin lukenut kuin satunnaisesti Wallanderia ja Beckejä. Teeveestä ne ovat toki tuttuja ja laadukkaita, hän kirjoittaa.

Lindström kertoo lukeneensa Millenium-trilogian jälkeen Jens Lapidusta, Lars Kepleriä ja Roslund&Hellsströmiä.

-Roslund&Hellströmin luoma päähenkilö komisario Evert Grens ratkoo uskottavia ja järkyttäviä rikoksia sekä tutkii ruotsalaisen yhteiskunnan vaiettuja salaisuuksia. Erinomaisen koukuttavaa luettavaa. Tutustumisen väärtejä kaikki opukset, hän suosittelee.

Lars Kepleriä hän kehuu erityisesti tämän kirjojen suomalaisesta päähenkilöstä, komisario Joona Linnasta.

-Päähenkilö on näissä kirjoissa piristävästi suomalainen, komisario Joona Linna. Kerrankin suomalainen on päähenkilö hyvässä, ei pahassa. Aika monessa ruotsalaisessa tv-dekkarissa suomalaisen roolina on olla rikollinen, juoppo tai muuten vaan nukkavieru.

Lindstsröm sanoo jääneensä ruotsalaisen dekkarikirjallisuuden koukkuun.

-Nuo edellä mainitut osaavat kirjoittaa uskottavasti(mielikuvitusta toki käyttäen), viedä tarinaa eteenpäin koukuttavasti ja mikä tärkeää, tehdä henkilöistä sellaisia, joiden kohtalot kiinnostavat. Uskottava ja mielenkiintoinen päähenkilö sekä hänen tarinansa jatkuvuus, tuttuus ja yllätykset houkuttavat yhä uudestaan kampeamaan kirjan käteen, hän perustelee.