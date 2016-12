”Luo oudon ilmapiirin” – Jopa konkari ihmettelee eduskunnan tärkeän keskustelun ajankohtaa

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Pekka Haavisto (vihr.) ja Paavo Arhinmäki (vas.) ihmettelevät, että eduskunnan keskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta asetettiin vuoden viimeiseksi asiaksi juuri ennen helmikuuhun asti kestävää joulutaukoa.

–Kyllä tämä on mielestäni outoa. Tässä on sellainen tilanne, että kansanedustajat ovat lähtemässä joulutauolle, ovat varanneet varmaan jo liput kulkuneuvoihinsa, ullkopolitiikan konkarina pidetty Haavisto kommentoi Uudelle Suomelle.

Arhinmäen mielestä on ongelmallista, että asiaa on käsitelty toistuvasti huonoina ajankohtina ja kiireellä.

–Hallitusta voi ja pitää kritisoida siitä, että Nato-selvitys tuli vappuaattona kello 16, selontekokeskustelun hallitus halusi väkisin tuoda juuri ennen juhannusta, vaikka valiokunta totesi, että sitä olisi ollut hyvä käsitellä yhtenäisesti, niin että käsittely alkoi vasta syksyllä, Arhinmäki sanoo Uudelle Suomelle.

Hän kuitenkin toteaa, että mukana on myös huonoa onnea, koska käsittelyä jouduttiin siirtämään. Alun perin selontekoa piti käsitellä 13. joulukuuta, mutta sitä siirrettiin päivystysasetuksen käsittelyn takia.

Kansanedustaja Markus Mustajärvi (vas.) arvosteli selonteon käsittelyn ajankohtaa Helsingin Sanomissa tänään. Hänen mielestään siinä on ”täydellisen temppuilun” makua, koska asian käsittelyt ovat aina ennen juhlapyhiä.

Arhinmäki vahvistaa Mustajärven Helsingin Sanomissa nostaman asian, että vasemmistoliitolle on esitetty, että nähdäänkö heidän valiokunnassa esittämänsä vastalauseet tarpeellisiksi.

–Sitä tiedusteltiin, että olemmeko jättämässä nämä lausumat kun tämä on viimeinen asia. Todettiin, että tämä on yksi isoimpia asioita tällä eduskuntakaudella, että totta kai me jätämme ne lausumat, joista sitten äänestetään istunnon päätteeksi, Arhinmäki kertoo.

Haaviston mielestä on kohtuutonta vasemmistoliittoa kohtaan, että asialle ei anneta tarpeeksi aikaa.

–Nyt kun se tulee juuri tänään tähän tilanteeseen, että vasemmistoliitolla on loppukommentit, se tarkoittaa, että kaikki jotka haluavat äänestää joutuvat olemaan siihen asti, kun keskustelu viedään loppuun. Siitä tulee tällainen kiire, että saatetaan ruveta painostamaan ihmisiä, että älä nyt pidä pitkiä puheenvuoroja tai esitä mitään äänestettävää, Haavisto sanoo.

–Vasemmistoliitolle tämä oli kohtuuton sen takia, että heille tässä oli omat pontensa, ja kyllä tähän eduskuntahommaan kuuluu, että rauhassa saa omat pontensa esittää, ja voi viedä prosessin loppuun, hän kertoo.

Haavisto korostaa, että ei ole oikein kiirehtiä ja hosua asioita.

–Pidän meidän ryhmäpuheenvuoron tästä, niin luulen, että meihin kohdistuu tällainen paine, että puhuttaisiin mahdollisimman vähän ja nopeasti ja saataisiin asia nopeasti käsiteltyä. Tämähän ei oikein ole hyvän ulkopoliittisen keskustelun luonne ole, että tehdään hosumalla, Haavisto sanoo.

–Tässä on lopussa vasemmistoliiton äänestysesitys ja sen takia kaikki edustajat joutuvat salissa olemaan, nekin joita asia ei niin sanotusti kiinnosta. Kyllähän tämä aiheuttaa ihan oudon keskusteluilmapiirin varmaan tänään tämä aikataulullinen tekijä, hän lisää.

Haavisto nostaa esiin, että eduskunnan puhemies Maria Lohela (ps.) olisi voinut toimia toisin.

–Täytyy sanoa koko eduskunnan puolesta, että tässä olisi pitänyt puhemiehen myöskin vähän lyödä nyrkkiä pöytään hallituksen suuntaan jo arvovallankin puolesta, että milloin ja miten keskusteluja käydään. Ylipäätään se, että sitä siirrettiin sivuun ja tuotiin tällaiseen hetkeen, niin onhan se outoa, kun ajattelee mitä maailmassa tällä hetkellä on tapahtumassa, ja mitkä isot asiat EU:n puolustuksesta Syyrian tilanteeseen tässä tavallaan pitäisi olla tämän päivän keskustelun osana, hän sanoo.

Onko teillä arviota, miksi haluttu järjestellä näin, että käsitellään viimeisellä?

–Tämä herättää kysymyksiä. Ei tähän ole mitään selitystä, mutta tästä tulee vasemmalla kädellä tekemisen tunne, että ei haluta keskittyä, ei haluta pysähtyä juuri tämän asian edessä, Haavisto vastaa.

Arhinmäki arvioi, että keskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta halutaan hiljentää.

– Tällä saadaan sopivasti keskustelu hiljennettyä valtavan isoista asioista kun ne tuodaan juuri ennen pyhää. Luulen, että toimittajatkaan eivät olleet kovin ilahtuneita, että vappuaattona kello 16 tulee Nato-selvitys, Arhinmäki sanoo.

Haaviston mielestä asian käsittelyn olisi voinut siirtää helmikuulle, jotta sitä voitaisiin käsitellä rauhassa.

–Tässä on mahdollisimman huono tämä sijoitus, Haavisto toteaa.

Vasemmistoliitto kertoi marraskuussa, että on kolmessa asiassa eri mieltä hallituksen kesällä julkistaman ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon kanssa.

Arhinmäki sanoi Uudelle Suomelle tuolloin, että mietinnössä liu’utettiin joissain kirjauksissa Suomea entistä lähemmäs Natoa, ja siihe vasemmistoliitto suhtautuu kriittisesti.

