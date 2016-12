Kansanedustajilla alkaa 40 päivän jouluvapaa – ”Tavallinen palkansaaja pääsee paljon helpommalla”

Kansanedustajilla alkaa huomenna torstaina istuntovapaa, joka kestää helmikuun alkuun asti eli kestää 40 päivää.

– Se on eduskunnan päätös aina, milloin kokoonnutaan. Eduskunta on päättänyt, että kokoonnutaan 1. helmikuuta, eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoo Uudelle Suomelle.

Paavola on työskennellyt eduskunnassa yli 20 vuotta, ja koko sinä aikana talven istuntovapaa on ollut joulusta helmikuuhun – lukuun ottamatta vaalivuosia.

– Työjärjestyksen ensimmäisessä pykälässä sanotaan, että eduskunta kokoontuu valtiopäiville vuosittain ensimmäinen helmikuuta alkaen, ellei eduskunta ole päättänyt muuta kokoontumisaikaa, mutta kyllä se näin on ollut, että helmikuun alussa on kokoonnuttu niin kauan kuin muistan, Paavola kertoo.

– Vaalivuosinahan on niin sanotut pitkät valtiopäivät, eli ollaan koolla sinne maaliskuulle asti. Silloinhan ei ole tällaista, vaan kokoonnutaan jo tammikuussa, hän lisää.

Eduskuntatyöskentelyn aikataulusta päättää puhemiesneuvosto eli valiokuntien puheenjohtajat ja puhemiehet.

– Puhemiehellä on mahdollisuus kutsua eduskunta koolle kirjeellä, niin kuin on tapahtunutkin kesätauon ja joulutauon aikana, Paavola sanoo.

Hän kertoo keskustelleensa kansanedustajien kanssa aiheesta tänään.

– He sanovat, että vapaata on loppiaiseen, ja sitten he alkavat kiertää vaalipiireissä. Tämä tauko varmasti monen kansanedustajan kohdalla hyödynnetään niihin tapaamisiin vaalipiirin kansalaisten kanssa, Paavola kertoo.

Hänen mielestään tavallinen palkansaaja pääsee työssään helpommalla kuin kansanedustaja.

– Kansanedustajien työstä annetaan mielestäni vähän väärä kuva julkisuudessa, että se olisi tällaista löysää lomailua, mutta en kyllä vaihtaisi heidän kanssaan roolia mistään hinnasta. Tavallinen palkansaaja pääsee paljon helpommalla. Ihan oikeasti he [kansanedustajat] ovat aikamoisessa oravanpyörässä, Paavola sanoo.

Hän korostaa, että kansanedustajat tekevät istuntokauden aikana usein viikonloppuisinkin töitä.

Myös osa kansanedustajista pitää eduskunnan yhteensä neljän kuukauden istuntovapaita liian pitkinä. Muun muassa Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) on todennut Iltalehdelle, että pitkät istuntotauot ”kostautuvat istuntokuukausina, jolloin eduskunnan työpäivät venyvät helposti 10–12-tuntisiksi”. Entinen meppi Sari Essayah (kd.) kummastelee samassa jutussa talvitaukoa suhteessa Euroopan parlamentin huomattavasti lyhyempiin jouluvapaisiin.