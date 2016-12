Professori: Asema-aukion rangaistusvaatimus on kova – syyttäjä painottaa koventamisperusteita

Syyttäjän rangaistusvaatimus Asema-aukion pahoinpitelytapauksesta on kova, mutta ei linjaton, arvioi rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Hänen mukaansa syyttäjä näyttää asettavan paljon painoa rangaistuksen koventamisperusteille.

Asian pääkäsittely käytiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii epäillylle 5,5–6 vuoden vankeusrangaistusta törkeästä pahoinpitelystä sekä törkeästä kuolemantuottamuksesta. Uhri kaatui potkun seurauksena maahan, ja tämä aiheutti päävamman, johon uhri kuoli viikkoa myöhemmin, sairaalasta kotiuduttuaan.

Matti Tolvanen sanoo, että mainituilla rikosnimikkeillä – ottamatta kantaa siihen, menevätkö ne läpi oikeudessa – enimmäisrangaistus on 13 vuotta vankeutta (10+3 vuotta). Silti syyttäjän rangaistusvaatimusta voi hänen mukaansa pitää ”varsin kovana”.

– Yleensä törkeästä pahoinpitelystä tuomitaan vankeutta vuoden ja kahden väliltä, harvemmin kahta. Törkeitä kuolemantuottamuksia taas on niin vähän, ja ne ovat yleensä liikenteeseen liittyviä [että asiaa on vaikea arvioida], Tolvanen sanoo.

Syytetyn puolustus vetoaa siihen, että Asema-aukiolla tapahtui vain yksi potku, jonka seurauksena uhri kaatui kohtalokkaasti. Tämän vuoksi syytetty myöntää perusmuotoisen pahoinpitelyn, mutta kiistää törkeän pahoinpitelyn. Yhtä potkua ei puolustuksen mukaan voi pitää erityisen raakana tai julmana tekotapana.

Tolvasen mukaan oikeudella on edessään mielenkiintoinen pohdinta. Hän tietää tapauksia, joissa tuomio on tullut pelkästään törkeästä kuolemantuottamuksesta, ja törkeä pahoinpitely on jätetty tuomitsematta.

– Missä määrin ne menevät päällekkäin? Tuomitaanko siinä molemmista vai pelkästään jommastakummasta? Tämä vaikuttaa tietysti rangaistuksen määrään, Tolvanen pohtii.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan rangaistuksen koventamisperusteena on otettava huomioon syytetyn aikaisempi rikollisuus ja tämän taustan sekä uuden teon osoittama piittaamattomuus laista. Ylen mukaan oikeudessa selvisi, että koventamisperusteena toimii myös ”se, että teko on tehty rasistista toimintaa harjoittavassa järjestössä”. Pahoinpitely tapahtui uusnatsistisen Suomen Vastarintaliikkeen mielenosoituksessa. Epäilty on järjestön jäsen.

Tolvanen arvioi, että koventamisperusteet ovat vaikuttaneet ”varsin merkittävästi” syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Näistä kiistanalaisimpana Tolvanen pitää teon yhteyttä rasistista toimintaa harjoittavaan järjestöön.

– Syyttäjä katsoo, että motiivina on se, että henkilö [uhri] on ilmaissut suhtautuvansa kielteisesti näihin mielenosoittajiin. Yleensä on kai ajateltu, että kohteen tulisi kuulua johonkin sellaiseen ryhmään [johon voisi katsoa kohdistuvan rasismia]. En muista yhtään tapausta, missä olisi ajateltu rasistista motiivia näin, käytetty sitä henkilöön, joka on ilmoittanut vastustavansa rasismia, Tolvanen pohtii.

Puolustuksen yksi perustelu on, että yksi potku rintakehään ei ”yleisen elämänkokemuksen mukaan” aiheuta 28-vuotiaan miehen kuolemaa. Tolvanen sanoo, että oikeudessa asiaa täytyy ajatella kokonaisuutena.

– Pitää ajatella mitä siitä potkusta seuraa. On potku ja kaatuminen, jonka todennäköisyys on aika suuri. Ja silloin pitää ottaa lukuun, että ihminen voi kaatua ja loukata päänsä, jolloin todennäköisyys vakavaan vammaan on suuri. Yleisesti syy-yhteydessä ajatellaan tekoa kokonaisuutena, Tolvanen sanoo.

Tolvanen arvioi, että tapauksen tuomiossa törkeä kuolemantuottamus on todennäköisemmin toteutuva syyte kuin törkeä pahoinpitely.

– Tuomioistuin sitten ottaa kantaa, että millä nimikkeellä siitä tuomitaan. Tuomiohan tulee joka tapauksessa, koska on riidatonta, mitä on tapahtunut, Tolvanen sanoo viitaten siihen, että syytettykin myöntää potkun.