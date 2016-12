Saara Aallon Suomelle tuoma jättipotti alkaa paljastua – ”Googlen Suomi-hauissa ennätys”

Owal Groupin toimitusjohtaja, Turun yliopiston dosentti Mikko Wennberg arvioi Saara Aallon X Factor -kisan tuomaa julkisuutta Suomelle. Aalto sijoittui toiseksi suositussa laulukilpailussa.

Wennbergin mukaan Suomi-haut Googlessa Isossa-Britanniassa nousivat lokakuussa jopa kaikkien aikojen ennätykseen.

Wennberg kertoo Uudelle Suomelle, että nimenomaan Suomea koskevia Google-hakuja tehtiin Britanniassa lokakuussa yli 10 000 enemmän kuin normaalisti.

– Koko syksyyn verrattuna lokakuun hyppäys on 30 prosenttia. Edelliseen kuukauteen verrattuna piikki on yli 20 prosenttia, Wennberg kertoo.

Piikki on ennätyksellinen Wennbergillä käytössä olevassa, vuoteen 2012 ulottuvassa datassa. Wennberg kuitenkin uskoo, että kyseessä on kaikkien aikojen ennätys, sillä Googlen käyttö on lisääntynyt koko ajan.

Marras- ja joulukuulta dataa Google-hauista ei ole vielä saatavilla.

Saara Aallon 150 miljoonan euron potti

Wennberg arvioi myös Puheenvuoro-blogissaan, että Aalto on saanut kolmen kuukauden aikana medianäkyvyyttä 150 miljoonan euron edestä.

Hän kertoo Uudelle Suomelle, että luku vastaa sitä, että Aalto olisi ostanut mainontana saman näkyvyyden kuin mitä hän nyt sai.

– Siinä ovat mukana toimitukselliset mediaosumat, verkkomedia ja itse X Factor -kilpailu, Wennberg kertoo.

Laskelmassa on hänen mukaansa myös otettu huomioon eri mediakanavien toisistaan eroavat mainoshinnat.

– Viimeisen kolmen kuukauden aikana Aalto ansaitsi medianäkyvyyttä 150 miljoonan euron edestä. Tämän voi suhteuttaa esimerkiksi siihen, että Visit Finlandin vuosibudjetti on noin 10 miljoonaa euroa, Wennberg kirjoittaa blogissaan.

– Iso-Britannian ohella Aalto on saanut paljon näkyvyyttä Irlannissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa, mutta myös sellaisissa maissa kuin Unkari, Brasilia ja Singapore, hän myös kertoo.