Yle lähtee pois Isosta Pajasta – Tilalle tulee VR

Yleisradio tiedottaa muuttavansa pois Isosta Pajasta huhtikuun alkuun 2017 mennessä.

– VR Groupin pääkonttori muuttaa vuokralle Isoon Pajaan 1.5.2018. Osia rakennuksesta kehitetään VR Groupin ja Ylen yhteiskäyttötiloiksi, Yle tiedottaa.

Yle ja Yleisradion eläkesäätiö allekirjoittivat eilen sopimuksen, jolla Ison Pajan rakennus siirtyi eläkesäätiön omistukseen heti.

Ylen tahtotilana on karsia kiinteistökuluja ja lisäksi Ylen henkilöstö on supistunut. Työntekijöitä on nyt alle 3000, kun Ison Pajan valmistuessa vuonna 1993 yleläisiä oli lähes 5 000. Pasilassa työskentelee lähes 2000 yleläistä.