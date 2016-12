Onko ongelma sittenkin oikeuskanslerissa? – ”Puhtaat paperit pikemminkin hallitukselle”

Jaakko Jonkka (kuvassa) on ollut oikeuskanslerina varovainen. – Jos hallituksen esitykseen sisältyy perustuslain kannalta merkittäviä ongelmia, on sekä perustuslainmukaista että asiallisestikin välttämätöntä, että oikeuskansleri riittävän selvästi saattaa tämän valtioneuvoston tietoon – ja ainakin ääritapauksissa tavalla, josta on mustaa valkoisella pöytäkirjoissa, jottei oikeuskanslerin kannasta synny tarpeettomia epäselvyyksiä, kirjoittavat oikeustieteen professori Juha Lavapuro ja valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen.