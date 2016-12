Timo Soini: ”Mitä tapahtuu 3,1 milj. pakolaiselle jos sopimusta ei ole?”

Ulkoministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini pitää erittäin tärkeänä, että Turkin kanssa tehty pakolaissopimus pidetään voimassa.

Soini väitteli asiasta eilen vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin kanssa eduskunnassa. Andersson hermostui, kun Timo Soini puolusti pakolaissopimusta Turkin kanssa, ja kritisoi Turkin ihmisoikeustilannetta. Soini puolestaan ihmetteli puheita, joiden mukaan EU:n ja Turkin pakolaissopimus pitäisi irtisanoa.

EU ja Turkki ovat tehneet sopimuksen, jolla pyritään estämään pakolaisten laiton tulo Eurooppaan eli käytännössä hillitsemään turvapaikanhakijoiden tuloa.

–Tuomitsen ehdottomasti lehdistön vapautta koskevat loukkaukset, ihmisoikeutta koskevat loukkaukset Turkissa. Mitä tapahtuisi, jos pakolaissopimus irtisanottaisiin, niin kuin esimerkiksi vasemmistoliitto haluaa, Soini sanoi.

–3,1 miljoonaa pakolaista on nyt jo Turkissa. Jos sieltä päästetään räppänä auki Kreikkaan, ja ne lähtevät tänne ties minne. Voiko tällaista puhetta jotenkin pitää vastuuntuntoisena? Ei millään tavalla, hän totesi.

Soini korosti, että Turkin kanssa tehty pakolaissopimus antaa pohjaa muille sopimuksille.

–Minkä mallin se luo sen jälkeen muille sopimuksille? Jos Eurooppa jotain sopii, sopimus täytyy pitää, ja sitten jos sopimusta jatketaan. Se neuvotellaan, mutta niin ei voi tehdä, että jotain sovitaan ja vedetään sokka irti, ja sanotaan, että tämä ei koske teitä, Soini sanoi.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Pekka Haavisto (vihr.) ja Paavo Arhinmäki (vas.) ihmettelivät eilen, että eduskunnan keskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta asetettiin vuoden viimeiseksi asiaksi juuri ennen helmikuuhun asti kestävää joulutaukoa. Heidän mielestään asialle olisi pitänyt antaa enemmän aikaa, ja parempi ajankohta.

–Hallitusta voi ja pitää kritisoida siitä, että Nato-selvitys tuli vappuaattona kello 16, selontekokeskustelun hallitus halusi väkisin tuoda juuri ennen juhannusta, vaikka valiokunta totesi, että sitä olisi ollut hyvä käsitellä yhtenäisesti, niin että käsittely alkoi vasta syksyllä, Arhinmäki sanoi Uudelle Suomelle.

Miksi käsitellään tällaisina huonoina aikoja? Onko tässä jotain tarkoitushakuisuutta?

–Kansanedustajat ovat lomalla kolme kuukautta: kesällä kaksi kuukautta ja talvella kuukauden. Olettehan tekin täällä töissä, ja vielä huomennakin. Sitten eikö keskiviikkona oltaisi voitu olla töissä. Onneksi Arhinmäki ja Haavisto eivät olleet niin kiireisiä, etteivät he olisi voineet olla työpaikallaan, kun näin tärkeä asia käsiteltiin. Ei tässä ole mitään tällaista agendaa. Luulen, että aika hyvin se asia tuli käsiteltyä, Soini vastasi Uudelle Suomelle.

–Kun sanotaan, että oli väärä aika antaa tämä selonteko juhannuksen alla. Se oli ihan oikea aika, kun se valmistui, se oli sellainen aika kuin hallitusohjelmassa oli sovittu, hän lisäsi.

Mikä on Timo Soini teidän Nato-kantanne?

–Mun Nato-kanta on tietysti se mitä ulkoministerinä toteutan eli Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, mutta ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. Olen tätä mieltä. Olen yksi heistä, jotka ovat tämän periaatteen kirjannut hallitusohjelmaan, ja se on hienoa, että voi olla samaa mieltä hallitusohjelman kanssa. Aika moni ei voi olla. Jos on kielteinen Nato-kanta tuo määritelmä ei ole hyvä, jos on myönteinen Nato-kanta, se ei silloinkaan ole hyvä, Soini vastasi.

Soini kertoi, että toimii perussuomalaisten puheenjohtajana ainakin seuraavaan puoluekokoukseen saakka. Hän ei ole vielä päättänyt, haluaako jatkaa sen jälkeen. Hän sanoi ilmoittavansa asiasta ”kevään korvalla”.

–Järki ja tunne tappelevat sisälläni tässä. Järki sanoo, että jokohan olisi aika, tunne sanoo, että ei helkkari, on tää niin hienoa hommaa johtaa perussuomalaista kansanliikettä, että ei mitenkään voi luopua. Nämä nyt sitten tapelkoon siellä oikeassa ja vasemmassa aivolohkossa aikansa, Soini sanoi.

–Puheenjohtajuudesta ja muista paikoista varmaan tulee kilpailua, hän lisäsi.

Soini arvioi viime vuonna perussuomalaisten puoluekokouksessa Uudelle Suomelle mahdollista jatkajaansa, ja mainitsi neljä nimeä puolueestaan.

