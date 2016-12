Hammashoitoon tulee ”poikkeuksellisen iso muutos” – hoitoon pääsy nopeutuu

Hallituksen sote-linjauksista merkittävimpiä on suun terveyspalveluiden eli hammashoidon uudistus, kertoo Talouselämä.

Uudessa mallissa palveluiden ydin ovat sotekeskukset, jotka toimivat samaan tapaan kuin nykyiset terveyskeskukset. Sotekeskusta voi pyörittää maakunta, yritys tai järjestö, ja asiakas voi tammikuusta 2019 lähtien valita, mitä keskusta käyttää. Asiakas maksaa vuotuisen asiakasmaksun, mutta muuten palvelu on ilmaista.

Sotekeskuksessa on tarjolla suun terveydenhoitoa, joka sisältyy asiakasmaksuun. Tämä on suuri parannus nykyiseen tilanteeseen, jossa kunnalliseen hammashoitoon on monella paikkakunnalla pitkät jonot, Talouselämä kertoo.

Hammaslääkäriliitto toteaa kannanotossaan, että uudistuksen tuoma valinnanvapaus ”voi parantaa hoitoonpääsyä suun terveydenhuollossa”.

– Sote-palveluiden valinnanvapaus mahdollistaa suun terveydenhuollossa paremman hoitoon pääsyn. Hallituksen esittämässä mallissa julkinen raha seuraa potilasta samoin periaattein sekä maakunnan että yksityissektorin hoitopaikkoihin. Lakiluonnoksessa esitetään, että suurin osa suun terveydenhuollon palveluista on suoran valinnan piirissä, liitto toteaa.

”Poikkeuksellisen iso muutos, jonka aikataulu on kireä”

Uudessa mallissa suun hoidon yksikkö ja muut suoran valinnan piiriin kuuluvat palvelut antava sote-keskus valittaisiin erikseen. Hammaslääkäriliitto pitää tätä hyvänä ratkaisuna, ”kunhan jatkossakin huolehditaan suun terveydenhuollon kiinteästä yhteydestä muihin sote-palveluihin”.

Valinnanvapaus koskisi myös alle 18-vuotiaita, mutta Hammaslääkäriliitto uskoo, että todennäköisesti suurin osa lasten suun terveydenhuollon palveluista annetaan nykyisiä terveyskeskuksia vastaavissa maakuntien sote-keskuksissa myös tulevaisuudessa.

– Samoin niissä annetaan valinnanvapauden piirissä olevaa hammashoitoa aikuisille. Valinnanvapauden laajeneminen erikoissairaanhoitoon vaatii suun terveydenhuollon osalta vielä täsmennyksiä.

Liiton mukaan kyse on ”poikkeuksellisen isosta muutoksesta, jonka aikataulu on kireä”.

– Uusia velvoitteita tulee runsaasti niin palveluntuottajille kuin maakunnillekin. Myös henkilöstövaikutukset ovat merkittäviä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Toistaiseksi on vaikea arvioida, kuinka kaikki toimii käytännössä. Maksusetelin käytön osalta ei vaikutusarvioita vielä ole voitu tehdä, mutta sillä voi olla tärkeä rooli suun terveydenhuollon palveluissa, liitto pohtii.

