Liitot riemuitsevat, mutta opiskelijassa heräsi epäilys: ”Hyväosaista elämää kohti kulkeva väestönosa saa oman erillisjärjestelmänsä”

Itä-Suomen yliopiston hallituksen jäsen, terveystaloustieteen opiskelija Juho Pulkka (kesk.) irtautuu blogissaan opiskelijajärjestön sote-riemusta.

Opiskelijaliitot SAMOK ja SYL ovat iloinneet hallituksen päätöksestä vahvistaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) asemaa sekä laajentaa YTHS:n palvelut koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Juho Pulkan mielestä YTHS:n laajentaminen ammattikorkeakouluopiskelijoille on hyvä linja, jotta korkeakouluopiskelijat eivät enää elä kahdessa eri maailmassa. Muuten Pulkka ei ole tyytyväinen, vaikka opiskelijaliike laajasti iloitsee YTHS:n säilymisestä.

– Opiskelijoille järjestelmä on hyvä, mutta mielestäni kuitenkin eriarvostava muuhun väestöön peilaten. Vaikka korkeakoulutus ei takaa samankaltaista tasaista leipää, kuten ennen, ei opiskelijoita huono-osaiseksi voi väittää. Hyväosaista elämää kohti kulkeva korkeakoulutettava väestönosa saa oman erillisjärjestelmänsä, joka kyllä tukee opiskeluajan terveyttä ja johon ollaan tyytyväisiä. Samalla järjestelmä herättää ristiriitaisia tunteita: eduistaan eivät opiskelijat malta luopua, Pulkka pohtii Puheenvuoron blogissaan.

Keskustalainen Pulkka ilmoittaa olevansa pettynyt omaan puolueeseensa. Hänen mielestään ”hallitus toimii tässä aiempia linjauksiaan vasten”.

– Vaikka opiskelijoiden tukiaisista on leikattu, ei oikeudenmukaisuudentaju saisi ajaa koskaan tavoitteiden ohi. Nyt tavoite pyhittääkin keinot. Kiintoisaa on myös, että kokoomus on valmis kantamaan lisämaksua ammattikorkeakouluopiskelijoilta.

Pulkka miettii myös, miten YTHS:n säilyttäminen sopii monikanavarahoituksen purkutavoitteeseen. Sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita on ollut monikanavarahoituksen purkaminen, mutta Pulkka toteaa, että hänen käsittääkseen ”YTHS:n säilyttäminen vaatii institutionaalisen rahoituksen lisäksi myös opiskelijoilta kannettavan veron”, ja tämä voi vaatia uutta lakia terveydenhuoltomaksusta.

Myös SYL kertoo, että ”kaikille korkeakouluopiskelijoille yhtä suuren ja pakollisen terveydenhuoltomaksun” kerääminen tulee hallituksen mukaan tarkoittamaan sitä, että opiskelijoiden terveydenhuoltomaksusta säädetään perustuslain tarkoittaman veroluonteisen maksun kriteerit täyttävä laki.

Pulkan mielestä tämän voi nähdä opiskelijoiden kollektiivisena terveysvakuutusmaksuna, mikä olisi ”askel kohti vakuutusperusteista terveydenhuoltojärjestelmää”.

– Yksinkertaistaen: hyväosainen väestönosa, siis korkeakouluopiskelijat, saavat edullisen terveysvakuutuksen, joka takaa heille paremman (tai ainakin sellaiseksi väitetyn) terveydenhuollon, Pulkka kirjoittaa.

Pulkka itse olisi sulauttanut YTHS:n osaksi maakunnan järjestämää terveydenhuoltoa.