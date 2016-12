Tänään klo 13 alkaa ruuhkapiikki – ”Ihmiset ovat lähtökuopissaan”

Pääkaupunkiseudun joulun menoliikenne on odotettua rauhallisempaa, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin, kertoo Liikenneviraston liikennepäivystäjä Petra Latvasalo.

Liikenneviraston arvion mukaan kovin ruuhkapiikki on tänään perjantaina kello 13-16.

–Ei näytä olevan ruuhkaa missään. Liikenne on erittäin sujuvaa pääkaupunkiseudulla ja ulosmenoväylillä, Latvasalo sanoo Uudelle Suomelle.

–Lisäksi aamun työmatkaliikenne on ollut todella vaisua, että ehkä se voi enteillä ihmisten olevan lähtökuopissaan, ja tulee piikki vai ovatko ihmiset lähteneet jo eilen pikkuhiljaa, hän kertoo.

Latvasalo arvioi, että moni voi tänä vuonna jättää kokonaan lähtemättä kaupungista, koska joulu osui viikonloppuun ja siten vapaapäiviä kertyy useimmille tyypillistä vähemmän.

–Jää nähtäväksi muutaman tunnin sisällä, kuinka paha ruuhkasta tulee, hän sanoo.

Liikennevirasto julkaisi kuvan, jossa on merkitty punaisella tiet, joissa liikenne on vilkkaimmillaan. Joulun menoliikenteen ruuhkaisimmat väylät ovat Turkuun, Tampereelle, Lahteen ja Kotkaan Helsingistä suuntaavat tiet. Paluuliikenteen ruuhkaisin tie on Mikkelistä Helsinkiin.

Liikennevirasto arvioi, että ruuhkat voivat tänä vuonna olla viime vuotta suurempia, koska liikenne jakautuu vain muutamalle päivälle.

–Koska tämä viikonloppu on lyhyempi, ruuhkahuiput saattavat olla lyhyemmällä ajalla, Latvasalo kertoo.

Ajokelin ja mahdolliset liikenteen häiriöt voi tarkistaa Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelusta.