”Huh huh, sydän hakkaa” – JVG yllätti perheenäidin: Ruokakassin lisäksi polkupyörä lapselle

Malmintorilla Helsingissä oli pitkä jono, kun räppärit JVG:n Jare ja VilleGalle, Mikael Gabriel ja Juno jakoivat ruokakasseja ja fanituotteita ihmisille.

Yli tunnin jonossa kahden lapsensa kanssa seissyt Tiia Huttunen liikuttui, kun JVG:n VilleGalle ojensi ruokien ja fanituotteiden lisäksi hänen lapselleen polkupyörän.

–Kyllä vähän yllätyin, Huttunen kommentoi Uudelle Suomelle.

Tapahtuma järjestettiin myös viime vuonna. Paikalla oli kaikenikäisiä ihmisiä.

Mikael Gabriel kommentoi tapahtumaa etukäteen Facebookissa.

–Me mennään taas Villen ja Jaren kaa Prismaan ja ostetaan 300 ruokakassia, tänä vuonna meno kuitenki nousee sillä, et Atria tulee mukaan tapahtumaan ja jakaa 200-300 kinkkua, suoraan kylmä autosta! Palloliitto sekä HJK on luvannut (sillä ehdolla et pelaan ens kaudel vasent laitaa) Palloja nuorille! Vaatteita tulee , Kuulokkeita yms! Tänään kun taas tapahtuu ja maailma palaa, halusin muistuttaa et hyvääkin on. Älkää antako kenenkää pilaa Jouluanne! Nähdään siellä, jutellaan, ja toivotetaan hyvät Joulut toisillemme, hän kertoi.

Tänään hän julkaisi kuvan kuitista, jonka loppusumma on 4290 euroa.

Huttunen kehuu tempausta hyväksi ja hyödylliseksi.

–Tämä on tosi hyvä tapahtuma. He tekevät tosi hyvää työtä, hän sanoi.

Hän kertoo kuunnelleensa JVG:tä ja nähneensä Mikael Gabrielin Vain elämää –ohjelmassa, mutta se ei ollut pääsyy siihen, että hän tuli paikalle.

–En vain sen takia tullut, vaan ajattelin, että kun raha on vähän tiukassa, hän sanoi.

Huttusen mukaan jonossa oli ihmisillä hyvä fiilis, vaikka ulkona tulikin vähän kylmä.

–Yli tunnin jonotin. Katsoin, että jono vaan kasvaa, niin tulen tänne jonottamaan. Tultiin jo ennen kymmentä, kun oltiin asioilla muutenkin, hän sanoi.

–Kyllä kannatti. Nyt on vähän sellainen tärinäolo, kun tuo pyörä oli ihan täysin yllätys.

Huttunen esitteli Uudelle Suomelle saamiaan tuotteita. Kassissa oli pipo, CD-levyjä, jääkiekko, ruokaa: pekonia, nakkeja, leikkeleitä, maksapasteijaa, kinkku, erilaisia juustoja, joulusuklaata.

–Kyllä tästä hyvä joulu tulee, hän kertoo.

Erityisesti polkupyörää teki vaikutuksen.

–Toi pyörä oli täysi yllätys. Onhan hänellä jo yksi pyörä, mutta olisi tarvinnut muutenkin ostaa uusi. Kyllä tässä, huhhuh, sydän hakkaa kun sai tuollaisen, Huttunen kommentoi.

Hän huomasi, että kaikille ei jaettu ihan samoja tavaroita samaa määrää.

–Ehkä he ajattelivat, että kun on lapset mukana, että lapsetkin tarvitsevat.

–Nyt ei tarvitse ostaa jouluruokia, ehkä glögiä, mutta muuten ei tarvitse. Kannatti kyllä vähän palellakin, hän nauraa.