Ex-poliisijohtaja Suomen varautumisesta terrorismiin: ”Pelkät puheet eivät enää riitä”

Eläkkeellä oleva entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero vaatii lisää resursseja paikallispoliiseille Suomessa. Hän sanoo, että ”jokaisen” on nyt ymmärrettävä, että terrorismia ei Suomessa estä vain suojelupoliisi, vaan tarvitaan paljon muita toimijoita. Paatero nostaa Puheenvuoron blogissaan esiin Berliinin tämän viikon tapahtumat, mutta myös Ranskan ja Suomen Imatran tapaukset.

–Jokaiselle on selvää, että niin sanottuihin juurisyihin on pureuduttava. Miksi on vihaa ja katkeruutta, miksi syrjäydytään järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle, miksi nyt on tilaa ääriajattelulle? Asioihin on pystyttävä vaikuttamaan siellä, missä tällaiset ilmiöt syntyvät, olipa kyse Syyriasta, Irakista tai vaikkapa Suomesta. Suomessa on panostettava muun muassa nuorisotyöttömyyteen ja kotouttamiseen. On kuitenkin niin, että juurisyihin vaikuttaminen vie vuosia, jossakin vuosikymmeniä. On tehtävä myös tekoja tässä ja nyt. Vain tämä voi vaikuttaa pelon hävenemiseen, Paatero kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Hän korostaa, että tiedon saantia on lisättävä mutta ei vain tiedustelupalvelujen toimesta.

–Tiedustelupalvelut ovat epäonnistuneet kerta toisensa jälkeen, vaikka niihin on maailmalla kaksoistornien tuhoutumisen jälkeen panostettu huimia summia. On tietenkin myös estetty monia joukkomurhia. Tämä ei kuitenkaan riitä.

Paateron mukaan tiedustelutietoa on välitettävä sitä tietoa tarvitseville selkeästi nykyistä enemmän. Hän muistuttaa, että kun jotain tapahtuu Suomessa, paikallispoliisi kantaa operatiivisen vastuun. Paikallispoliisin varautumiseen onkin Paateron mukaan panostettava selkeästi lisää.

–Tällöin voitaisiin panostaa lisää poliisin näkyvyyteen ja lähipoliisitoimintaa, joka on hiipunut koko ajan. Samoin voitaisiin varautua uhkakuviin paremmin, hän kommentoi.

Paatero korostaa, että kyse ei ole vain poliisien määrästä, vaan kokonaisresursseista.

–Kyse on myös yhteistoiminnasta. Poliisien määrä yritetään pysäyttää 7 000:een vaikka siihenkään ei vielä rahapäätöstä ole olemassakaan 2018 alkaen. Tällä määrällä ei näkyvyyttä paranneta, hän kirjoittaa.

–Tällä haluan vain sanoa, että pelkät puheet eivät enää riitä, on tehtävä tekoja, Paatero jatkaa.