Ex-valtiosihteeriltä ankara ryöpytys: ”Soinin lausunto saattoi olla Suomen sodanjälkeisen historian kalleimpia”

Matti Vanhasen hallituksen entinen valtiosihteeri Risto Volanen kiinnittää huomiota ulkoministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin lausuntoihin hallituksen antaman ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä. Volanen arvioi, että viikolla eduskunnassa käyty ulkopoliittinen keskustelu kertoo siitä, että Suomen ulkopoliittisessa johdossa istutaan kahdella tuolilla.

–Keskellä eduskunnan varsin yksimielistä ymmärrystä ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä ulkoministeri Soini palasi kuitenkin omaan alkuperäiseen oppiinsa, eli kaikki maailman ongelmat yhdessä ja Naton puolesta Venäjää vastaan myös Itämerellä, Volanen kommentoi blogissaan.

Soini totesi puheenvuorossaan muun muassa, että ”Venäjän toiminta on jännittyneen turvallisuusilmaston aiheuttaja”.

–Emme ole tilanteessa, jossa syytä olisi vähän molemmissa osapuolissa Ratkaisun avaimet jännitteen purkamiseksi ovat Moskovassa, Soini sanoi.

Volasen mukaan lausunto pitää sisällään riskin.

–On mahdotonta sanoa, oliko Soinin lausunto osa ulkopoliittisen johdon sopimaa kahdella tuolilla istumista vai ulkoministerin oma soolo. Siihen sisältyy kuitenkin se riski, että Moskovassa todella tehdään Soinin nyt vielä kertaalleen Suomen omaksi korostaman tilannekuvan ja toiveen mukaisesti ”ratkaisu” - ja vielä yhdessä Yhdysvaltojen presidentti Trumpin kanssa. Siinä tapauksessa ulkoministeri Soinin lausunto oli Suomen sodanjälkeisen historian kalleimpia, hän kirjoittaa.

Hän sanoo Soinin lausunnon olevan ristiriidassa ulkoasiainvaliokunnan linjan kanssa.

–Ulkoasiainvaliokunnan mietintö seurasi yksimielisesti puheenjohtajansa (Matti Vanhasen) pitkään argumentoimaa linjaa. Se tunnistaa pohjoisen Euroopan lähialueen kokonaisuuden ja sekä Venäjän että Naton aktiivisuudesta sillä. Eduskunta näyttää hyväksyvän sen yksimielisesti: Ulkoasiainvaliokunnan arvion mukaan kansainvälisen tilanteen kiristymisestä huolimatta Suomen asema on vakaa. Vaikka Itämeren alueella on esiintynyt Venäjän ja Naton kasvavaa voimannäyttöä, ei alueella ole sellaisia vain täällä esiintyviä ristiriitoja, jotka voisivat johtaa voimankäyttöön. Yksinomaan Suomeen kohdistuvan erillisen hyökkäyksellisen toiminnan todennäköisyys on edelleen hyvin pieni, Volanen kommentoi.

Historioitsija, valtiotieteen tohtori ja entinen diplomaatti Alpo Rusi puolestaan kehui Soinin lausuntoa tuoreeltaan viikolla.

–Ulkoministeri Soini teki oikean perusanalyysin eduskunnassa Itämeren tilanteen taustoista. Tärkeää dynaaminen turvallisuuspolitiikka, ettei Venäjä eristä Suomea, hän tviittasi.

UMI #Soini teki oikean perusanalyysin eduskunnassa Itämeren tilanteen taustoista. Tärkeää dynaaminen #turpo ettei Venäjä eristä Suomea. — Alpo Rusi (@RusiAlpo) December 21, 2016

Kansanedustajat arvostelivat viikolla sitä, että keskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta asetettiin vuoden viimeiseksi asiaksi juuri ennen helmikuuhun asti kestävää joulutaukoa. Muun muassa ulkopolitiikan konkarina pidetty vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto sanoi, että eduskunnan puhemies Maria Lohela (ps.) olisi voinut puuttua asiaan ja siirtää asian käsittelyn helmikuulle.

