Poliisi suomalaisten joulusta: ”Pyhien vietosta aiheutunutta sälää työstää runsaslukuinen poliisitonttuarmada”

Itä-Suomen poliisin mukaan joulu on sujunut rauhallisesti. Poliisi kommentoi suomalaisten joulunviettoa Facebookissa.

–Joulun pyhien vietosta aiheutunutta sälää, rikoksia ja muita tapahtumia työstää parhaillaan Itä-Suomen poliisilaitoksen eri asemilla runsaslukuinen poliisitonttuarmada, joiden joulumieli on ollut välillä koetuksella. Plussan puolella olemme kuitenkin sekä joulumielen että työmäärän suhteen ja joulun aikaa voitaneen jo tässä vaiheessa luonnehtia termillä rauhallinen. Erilaisia tehtäviä on annettu hoitoomme jouluaaton ja Tapaninpäivän välisenä aikana tähän mennessä yhteensä 679 kappaletta, poliisi kertoo.

Eniten Itä-Suomen poliisia ovat joulun aikana työllistäneet kotihälytykset, joita tähän mennessä on ollut 96.

–Joulu on joidenkin mielestä otollista aikaa muun muassa perintölusikoiden jakamiseen, kun suku on koolla ja parin punaviinilasin rohkaisemana hiertäviä sukuriitoja uskalletaan ottaa esille. Mahdollisesti tästä ja muista lukemattomista syistä partioitamme on kutsuttu kotihälytyksille.