”Maltillista poliittista islamia ei enää ole olemassa” - Tutkijalta varoitus IL-blogissa

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija ja konsultti Alan Salehzadeh varoittaa poliittisen islamin ongelmista Iltalehden blogissaan, jonka otsikko on ”Maltillista poliittista islamia ei enää ole olemassa”.

–Islam on poliittinen, taloudellinen, kulttuurinen, hengellinen ja sotilaallinen uskonto. Missä noudatetaan pelkästään islamin hengellisiä osia, siellä on vähemmän ongelmia. Näissä paikoissa islam pystyy integroitumaan erilaisiin hallitusmuotoihin sekä erilaisiin tapoihin ja perinteisiin yhteiskunnan sisällä. Sen sijaan siellä missä noudatetaan poliittista islamia, siellä yleensä kytee ongelmia, puhkeaa konflikteja, sekä loukataan naisten ja toisinajattelijoiden oikeuksia. Lyhyesti voisin todeta poliittisen islamin olevan yksi huonoimmista hallintoideologioista joita olen nähnyt, hän kirjoittaa.

Poliittisen islamin nykyiset mallit ovat Salehzadehin mukaan Iran, Irakin shiiat, Saudi Arabia (kuninkaallinen islamistinen hallitusmuoto), Turkin AKP, Egyptin vuoden 2012 Muslimiveljeskunnan hallitusmuoto, Afganistan Al-Qaidan vallan alla sekä Isis-järjestön hallitsemat alueet.

Hän korostaa blogissaan, että enemmistö muslimeista vastustaa poliittista islamia, koska heistä islamin ei pitäisi politisoitua eikä hallinnon nojata uskontoon.

–Tämä enemmistö, eli maltilliset muslimit, ovat poliittisen islamin ensimmäisiä uhreja, Salehzadeh kommentoi.

Hän sanoo, että sekä shiioilla että sunneilla on poliittisen islamin suhteen samanlaiset tavoitteet: he haluavat saada valtaa ja perustaa islamilaisen hallituksen.

–Saudi-Arabia on sunni-maailmaa johtava valtio, Iran puolestaan johtaa shiioja. Sunnilaiset Turkin AKP-puolue ja Egyptin muslimiveljeskunta ovat maailman muslimiveljeskunnan johtajia. Kaikki edellä mainitut tahot ovat poliittisen islamin malleja. Nämä ovat myös sodassa keskenään joko suoraan tai epäsuorasti ideologisesti, taloudellisesti, poliittisesti sekä paikoin myös sotilaallisesti. Lähi-idässä ymmärretään hyvin terrorismin ja poliittisen islamin yhteys. Esimerkiksi Saudi-Arabia ja Iran syyttävät jatkuvasti toisiaan terrorismin tukemisesta, eikä perusteetta.

–Koska kaikkia poliittisen islamin kannattajia kuitenkin yhdistää samanlaiset tavoitteet, katson, että fundamentaalien ja maltillisten muslimien välillä ei ole eroa. Kaikki ovat yhtälailla yhteiskuntarauhalle vaarallisia, epädemokraattisia ryhmittymiä, hän kirjoittaa.

Maltillisen islamin kärkipuolueet ovat Salehzadehin mukaan Turkin hallitsema AKP ja Egyptin Muslimiveljeskunnan poliittinen siipi eli Mohammed Mursin johtama Vapaus- ja oikeuspuolue.

–Näitä yhdistää pseudo-maltillisuus. Puolueiden johtajat väittävät olevansa demokraattisia, mutta heti kun saavat valtaa, he paljastavat todelliset kasvonsa ja ajavatkin valtiota kohti fundamentaalia islamia.

Salehzadeh kommentoi islamisteja myös toisessa blogissaan, jossa hän arvioi terrori-iskun olevan mahdollinen myös Suomessa. Blogi julkaistiin päivä Berliinin iskun jäljeen joulun alla.

–Terrori-isku on mahdollinen myös Suomessa. Myös Suomi, Ranskan ja Saksan tavoin, on lähettänyt Lähi-itään joukkoja kouluttamaan Isisin vastaisia taistelijoita. Myös täällä asuu radikalisoituneita islamisteja, jotka ovat kytköksissä äärijärjestöihin. Siitä kielii jo se, että Suomesta on lähtenyt eniten jihadisteja taistelemaan Isisin riveihin suhteessa muslimien määrään maassa. Islamistien kitkeminen Suomesta ja muualta maailmassa on ainoa tapa suojautua terrorismilta. Niin kauan kun islamistiset jihadistiset ryhmittymät ovat keskuudessamme, on mahdollisuus että iskut viattomia kansalaisia kohtaan jatkuvat.