Syytös Ville Niinistölle HS:ssa – Yksi kärkinimistä jää pois vihreiden pj-kisasta

Vihreiden kansanedustaja ja puheenjohtajakisaspekulaatioissa pitkään mukana ollut Outi Alanko-Kahiluoto ei lähde ehdolle puolueen puheenjohtajaksi, kertoo Helsingin Sanomat.

Alanko-Kahiluoto sanoo lehdessä hänen pois jättäytymisensä johtuvan siitä, että puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö ajaa voimakkaasti seuraajakseen ensimmäisen kauden kansanedustajaa Emma Karia.

Alanko-Kahiluoto ei tarkenna jutussa sitä, miten Niinistö on Karia ajanut.

Alanko-Kahiluoto johti kolme vuotta vihreiden eduskuntaryhmää. Hän on ollut yksi puolueensa kärkinimistä. HS toteaa, että viime vuosina Alanko-Kahiluoto on useimmiten ollut ykkönen tai kakkonen, kun kyselyissä on kartoitettu vihreiden puheenjohtajuutta.

Alanko-Kahiluodon ulostulo on kiinnostava sikälikin, että Emma Kari itse ei ole vielä kertonut ehdokkuudestaan. Ville Niinistö joutuu väistymään tehtävästään ensi kesänä, koska puolueen säännöt velvoittavat luopumaan tehtävästä viimeistään kuuden vuoden jälkeen. Kari ei tyrmännyt ehdokkuuttaan Uuden Suomen kysyessä asiaa hiljattain.

Puheenjohtajakisaspekulaatioissa on ollut mukana myös kansanedustaja Touko Aalto.