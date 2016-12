Vihreiden puheenjohtajuutta harkitseva Touko Aalto: ”Jännitteitä”

Vihreiden puheenjohtajuutta harkitseva kansanedustaja Touko Aalto toivoo, että vihreät eivät kampanjoisi toisiaan vastaan, vaan keskittyisivät kuntavaaleihin. Hän kuvailee tilannetta "jännitteiseksi".

–Olisi kaikkein tärkeintä, etteivät ihmiset kävisi julkisuuden kautta eikä myöskään kulisseissa kampanjointia toisiaan vastaan. Olen koko ajan pitänyt kiinni siitä, että keskitytään kuntavaaleihin, ja itse hoidan omat vastuuni, Aalto sanoo Uudelle Suomelle.

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) kertoi tänään, että jättäytyy puheenjohtajakisasta, koska puheenjohtaja Ville Niinistö on ajanut voimakkaasti kansanedustaja Emma Karia puheenjohtajaksi. Niinistö kommentoi myöhemmin tänään, että hänellä ei ole kantaa siihen kuka valitaan hänen jälkeensä puheenjohtajaksi.

Aalto ei halua kommentoida oliko Alanko-Kahiluoto oikeassa Niinistön suhteen, mutta toteaa, että tunnot ovat subjektiivisia.

–Outilta on varmaan iso kivi sydämeltä vierähtänyt pois, hänen on helpompi hengittää, eikä tarvitse stressata sellaisista asioista. Outi on nyt kertonut, mikä häntä ahdistaa ja purkanut omat tuntonsa. Nehän ovat aina hyvin subjektiivisia, hän sanoo.

Aalto kertoo, että aikoo antaa vastauksensa puheenjohtajavaaliin osallistumisesta keväällä kuntavaalien jälkeen.

–Se mitä sanoin, että lupaan vakavasti harkita, se on voimassa. Kuntavaalien jälkeen katson, mitä kaikkea on ehtinyt tapahtua siinä vaiheessa tällä rintamalla. Sitten laitetaan luvut yhteen tällä rintamalla, ja teen päätöksen, Aalto sanoo.

Istuva puheenjohtaja joutuu väistymään paikaltaa, koska puolueen sääntöjen mukaan puheenjohtaja pitää vaihtaa vähintään kuuden vuoden välein.

Aalto vertaa vihreiden tilannetta myrskyä edeltävään tilaan.

–Kyllähän ilma-alasta huomaa, ja eläimet reagoi, luonto antaa ilmi, jos myrsky on tulossa, niin samaan tapaan tällaisissakin asioissa vähän huomaa, että on merkkejä, että jotain saattaa olla tulossa. Kyllä niitä vähän aistii ihmisistä ja asioista jonkin verran, Aalto sanoo.

–Jokainen voi omalta osaltaan pohtia, mitä voi tehdä, jotta puolue olisi mahdollisimman yhtenäinen. Mahdollisissa konfliktitilanteissa voi miettiä, miten tästä otetaan opiksi sen sijaan, että lähdetään soimimaan jotain yksittäistä ihmisitä tai henkilöidään sitä liikaa, hän lisää.

Aalto korostaa, että nyt olisi aika keskittyä kuntavaaleihin, ja puheenjohtajakisan spekuloiminen vie keskustelua sivuraiteille.

–Olen aika herkkä havaitsemaan ihmisten välisiä jännitteitä, niin kyllä huomaan ympärilläni aika paljon, yritän olla puolivälissä ja vetää ihmisiä yhteisen pisteen taakse, Aalto kertoo.

