Suomen ”tarjouspakko” ihmetyttää – Liitto: Halvalla oluella houkutellaan kauppaan joka päivä

Panimoliiton mielestä tulossa oleva alkoholilain kokonaisuudistus on riittämätön. Liiton toimitusjohtaja Elina Ussa nostaa liiton blogissa esiin myös esimerkiksi alkoholin mainontarajoitukset ja ”tarjouspakon”, jotka liiton mukaan pitäisi purkaa. Ussan mielestä Suomen erikoisuus, niin sanottu tarjouspakko aiheuttaa tavoitteensa vastaisesti sen, että edullinen olut toimii asiakkaille houkuttimena tulla kauppaan.

– Oluen markkinoita jäykistävä sääntely on purettava kokonaan. Alkoholilain kokonaisuudistus ei esimerkiksi tuo muutosta vähittäismyynnin tarjouspakkoon. Laista johtuen olut on käytännössä sisäänheittotuotteena vuoden jokaisena päivänä, Ussa kirjoittaa.

Panimoliitto on aiemminkin vaatinut tarjouspakon poistamista. Tarjouspakolla tarkoitetaan sitä, että yksittäinen alkoholipullo tai -tuote pitää voida ostaa yhtä halvalla kuin sen hinta halvimmassa monipakkauksessa on. Lisäksi kampanjan tulee kestää vähintään kaksi kuukautta. Pykälä tuli voimaan vuonna 2008.

– Muutoksen tarkoitus oli nostaa yksittäisen juomatölkin tai -pullon hintaa ja vähentää alkoholituotteiden käyttöä sisäänvetotuotteena. --- Tehdyn selvityksen mukaan yksittäisten tölkkien tai pullojen myynti on laskenut ja entistä suurempien monipakkausten osuus myynnistä on kasvanut. Tarjousrajoitus on toiminut siis juuri päinvastoin kuin mitä sillä tavoiteltiin, Panimoliitto väitti heinäkuussa omaan selvitykseensä viitaten.

– Ennen kyseistä lakimuutosta olut oli lyhytkestoisessa tarjouksessa kuten mikä tahansa muukin kaupan tuote; ja näin tilanne on edelleen muissa EU-maissa. Esimerkiksi Tanskassa vastaavanlaisesta markkinoita jäykistävästä tarjouspakkokäytännöstä luovuttiin jo kymmenisen vuotta sitten, Panimoliitto myös totesi.

Alkoholilain tarjousmyyntipykälä, jossa on mukana myös ns. happy hour -kielto, kuuluu näin:

– Kahden tai useamman alkoholijuomapakkauksen tai -annoksen tarjoaminen alennettuun yhteishintaan vähittäismyynnissä tai anniskelussa on kielletty.

– Alle kahden kuukauden ajaksi rajatun tarjoushinnan ilmoittaminen alkoholijuomapakkaukselle tai -annokselle vähittäismyynti- tai anniskelupaikan ulkopuolella on kielletty.

Hallituspuolueiden alkoholilakia koskevan neuvottelutuloksen yhteydessä keväällä kerrottiin, että happy hour -mainontakiellosta luovutaan.