Timo Soini väittää: ”He pyörittävät mediaa kuin apina karusellia – Kansalaisaloite on propagandaa”

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini kritisoi rajusti kansalaisaloitteita blogissaan.

Kritiikki on jatkoa Soinin eiliselle avaukselle, jossa hän tuomitsi niin eutanasian, abortin kuin homoliitotkin. Eutanasiaa käsittelevä lakialoite menee eduskunnan käsittelyyn ja myös sukupuolineutraalia avioliittoa käsittelevä laki on saanut alkunsa kansalaisaloitteesta. Lue myös: ”Tilanne on häpeällinen” – Timo Soinilla voimakas kanta aborttiin ja eutanasiaan

– Politiikan vuodeosasto on kaapannut kansalaisaloitteen oman propagandansa välineeksi. Homoliittoaloite oli kuin oppikirjasta. Tunnettuja eri alan vaikuttajia ja mediarummutus päälle, Soini kirjoittaa.

­– Paavo Väyrynen, lahjakas luku sinänsä, nappasi euroaloitteen hoteisiinsa, Kimmo Kiljunen ratsastaa taitetulla indeksillä ja armomurha-aloite yhdistää söpösti kokoomuslaisen ja kommarin (Iiro Viinasen ja Esko Seppäsen). --- On ollut paha virhe pitää edellä mainittuja poliitikkoja has been-sarjalaisina. He pyörittävät mediaa kuin apina karusellia. Siinä jäi lähdekritiikki lähtökuoppiinsa. Täydestä menee kuin väärä raha, Soini jatkaa.

Kansalaisaloitteen on tarkoitus olla Suomen kansalaisten suora vaikuttamiskeino lainsäädäntöön. Jos aloite kerää 50 000 allekirjoitusta, se menee eduskunnan käsittelyyn.