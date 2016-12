Tutkija vihreiden hässäkästä: Kärkinimi ”voi yhä muuttaa kantaansa”

Vielä ei ole täysin poissuljettua, etteikö kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto lähtisi ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi, arvioi Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

Alanko-Kahiluoto kertoi eilen tiistaina, että ei aio lähteä ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi, koska istuva puheenjohtaja Ville Niinistö ajaa voimakkaasti seuraajakseen entistä avustajaansa, kansanedustaja Emma Karia.

Ville Niinistö on todennut, ettei hän ota kantaa seuraajaansa.

Jokisipilä arvioi, että Alanko-Kahiluotoa yritetään edelleen saada puheenjohtajakisaan mukaan.

–Varmasti Alanko-Kahiluodon tukijat kehottavat häntä vielä miettimään kantaansa, kun Niinistökin nyt on kiistänyt itsellään olevan suosikkia. Jos Alanko-Kahiluoto vakuuttuu kilpailutilanteen avoimuudesta, hän saattaa hyvin kääntää kelkkansa, Jokisipilä sanoo Uudelle Suomelle.

Europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) ehtikin jo tänään radiossa Ylen Ykkösaamussa esittää toiveen, että Alanko-Kahiluoto harkitsisi asiaa.

–Olen pahoillani siitä, että hän sanoi, että ei ole käytettävissä koska minun ja monen muunkin mielestä hän oli vahva, ellei vahvin ehdokas, Hautala sanoi Ykkösaamussa.

Hän arvioi, että Niinistö on halunnut toppuutella puheenjohtajakisaa kuntavaalien takia.

–Toivotaan, että löytyy vähintään muutama muu ehdokas, ja toivon, että Outi vielä harkitsee, Hautala sanoi.

Jokisipilän mukaan kevään kuntavaalit ovat vihreille erityisen tärkeät.

–Heillä on tulevissa kuntavaaleissa suorastaan historialliset menestyssaumat nousta suureksi puolueeksi kaupungeissa. Ville Niinistö kaipaisi ja tarvitsisi mahdollisimman suuren työrauhan, kun on viimeisen kerran puheenjohtajana vaaleissa. Se on puolueen kannalta ristiriitaista, jos käydään repivää keskustelua, Jokisipilä sanoo.

–Jos puolueen toiminta näyttää tempoilevalta ja linjan suhteen ristiriitaiselta puheenjohtajavaalin yhteydessä, se voi vaikuttaa kannatukseen kuntavaaleissa, hän lisää.

Ei ole ennenkuulumatonta, että puheenjohtajalla on suosikki seuraajakseen. Esimerkiksi Jyrki Katainen oli avoimesti Alexander Stubbin puolella kun hän itse oli väistymässä kokoomuksen puheenjohtajan paikalta.

Jokisipilän mukaan puheenjohtaja ei kuitenkaan saa manipuloida seuraajan valintaa.

–Järjestödemokratiaa pitää kuitenkin kunnioittaa. Jos alkaa näyttää siltä, että puolueen johto aikoo asemansa voimin manipuloida seuraajan valintaa, ylitetään järjestödemokratian pelisääntöjen kannalta hyväksyttävän toiminnan kynnys, hän toteaa.

Myös vihreiden entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara kommentoi epäilyä Niinistön toiminnasta puheenjohtajakisassa. Soininvaaran mielestä paras ehdokas vihreiden puheenjohtajaksi olisi entinen kansanedustaja Oras Tynkkynen. Hän mainitsi nimeltä myös Touko Aallon.

Touko Aalto kommentoi eilen tiistaina Uudelle Suomelle, että puolueessa pitäisi nyt keskittyä kuntavaaleihin, eikä käydä kampanjoita toisiaan vastaan. Hän sanoi ilmoittavansa ehdokkuudestaan vasta kuntavaalien jälkeen.

