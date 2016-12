Juuri nyt: Jari Aarniolle 10 vuotta ehdotonta vankeutta

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön entisen päällikön Jari Aarnion 10 vuoden ehdottomaan vankeuteen niin sanotussa tynnyrijutussa.

Käräjäoikeuden mukaan tuomio tuli kaikkiaan 22 rikoksesta, muun muassa kuudesta törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä todistusaineiston vääristelemisestä, oikeudenkäynnissä kuultavan uhkaamisesta ja viidestä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Lisäksi Aarnio on tuomittu menettämään valtiolle rikoksesta saamansa hyöty yhteensä 1 306 000 euroa ja laajennettuna rikoshyötynä kiinteistö Porvoossa sekä korvaamaan eräille henkilöille aiheuttamansa vahingot. Aarnio on tuomittu myös menettämään sotilasarvonsa.

Aarnio tuomittiin lisäksi maksamaan kaikkiaan 1,3 miljoonan euron korvaukset lähinnä rikoksella saavutetusta hyödystä.

Jari Aarnio ja jutun 12 muuta vastaajaa olivat syytteessä laajassa törkeitä huumausaine- ja virkarikoksia koskevassa juttukokonaisuudessa. Pääosa törkeistä huumausainerikoksista liittyy kuuden hasistynnyrin (791 kiloa) maahantuonnin ja levittämisen järjestelyyn vuosina 2011-2012. Käräjäoikeus on arvioinut, että Aarnio on ollut tässä toiminnassa keskeinen henkilö ja siten syyllistynyt viiteen törkeään huumausainerikokseen.

–Aarnio on huumausainerikosten tekoaikana toiminut korkeassa poliisin virassa kiinni jäämiseensä 11.11.2013 saakka. Ennen kiinnijäämistään Aarnion on vuosina 2012-2013 näytetty monin eri tavoin sotkeneen hasistynnyreiden maahantuonnin tutkintaa, sekä muillakin tavoilla pyrkineen estämään oman ja muiden hasistynnyreihin osallisten henkilöiden paljastumisen. Käräjäoikeus on arvioinut, että Aarnio on käyttänyt häikäilemättömästi väärin virka-asemaansa Helsingin huumepoliisissa ja näin syyllistynyt virassaan lukuisiin törkeisiin ja lievempiin virkarikoksiin, Helsingin käräjäoikeus sanoo tiedotteessaan.

Virkarikoksista on syytetty myös neljää muuta Helsingin poliisilaitoksen huumepoliisia. Kenenkään heistä ei ole väitetty tienneen Aarnion huumausainerikoksista. Syytteet virkarikoksista on muiden paitsi Mikael Runebergin osalta hylätty kokonaan. Käräjäoikeus on tuominnut Runebergin kolmen vuoden ja kuuden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen neljästä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja viidestä muusta lievemmästä virkarikoksesta.

Käräjäoikeus arvioi, että Aarnion ja Runebergin teot ovat poikkeuksellisen törkeitä virkarikoksia.

–Ne on tehty suunnitelmallisesti ja poliisin virka-asemaa on käytetty häikäilemättömästi väärin. Rikoksissa on käytetty hyväksi tuomioistuinlaitosta ja poliisin salaisia pakkokeinoja. Salaisten pakkokeinojen osalta poliisin toiminnalta edellytetään erityistä luotettavuutta ja laillisuutta, minkä johdosta teot ovat omiaan heikentämään yleistä luottamusta poliisin toimintaan ja ne ovat siksi koko yhteiskunnan kannalta vahingollisia, käräjäoikeuden tiedotteessa todetaan.

Tuomiossa on käräjäoikeuden mukaan otettu täysimääräisesti otettu huomioon Helsingin hovioikeuden syyskuussa ns. Trevoc-jutussa Aarniolle tuomitsema kolmen vuoden vankeusrangaistus.

Aarnio aikoo valittaa saamastaan tuomiosta.