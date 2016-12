Li Andersson: Hallituksella kummallinen veropäätös

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson ihmettelee hallituksen päätöstä jättää verotuksen pois keinovalikoimasta tasapainottaa julkistaloutta.

–[Sisäministeri Petteri] Orpon (kok.) mukaan verotuksen keventäminen on kokoomukselle itseisarvo. Tämä näkyy myös hallitusohjelmassa, jossa on linjattu, ettei kokonaisveroaste saa hallituskauden aikana nousta. Linjaus on talouspoliittisesti kummallinen. Se onkin saanut kritiikkiä esimerkiksi Talouspolitiikan arviointineuvostolta, Andersson kirjoittaa blogissaan.

–Miksi hallitus rajaa kategorisesti keinovalikoimastaan pois verotuksen, jonka avulla voidaan sekä tasapainottaa julkistaloutta että tehdä tulonjaosta oikeudenmukaisempi? hän ihmettelee.

Hän korostaa, että hyvinvointiyhteiskunnissa veroilla rahoitetaan laadukas julkinen päivähoito, maksuton koulutus sekä kattava sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmä.

–Vaihtoehtona olisivat yksityisiin vakuutusjärjestelyihin perustuvat eläkkeet ja terveydenhuolto sekä korkeat lukukausimaksut. Sosiaali- ja terveydenhuollossa kotitalouksien suora rahoitusosuus on tosin Suomessa suurempi kuin muissa Pohjoismaissa, Andersson kirjoittaa.

Hänen mielestään Suomessakin olisi korkea aika keskustella siitä, mitä verotuksella tavoitellaan ja millä verotuksellisia ratkaisuilla tavoitteisiin päästään.

–Hallituksen tavoite vaikuttaa olevan ennen kaikkea tulonjakopoliittinen. Työllisyyden parantamisen tai eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmasta mittavat verokevennykset ovat huonosti kohdennettuja, Andersson toteaa.