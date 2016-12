Heti palautetta uuden ministerin puheesta: ”Pelkkien arvausten pohjalle on vaarallista rakentaa”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Antti Häkkänen varoittaa uutta elinkeinoministeri Mika Lintilää ylioptimismista suhteessa talouskasvuun, kertoo Talouselämä.

Lintilä nimitettiin elinkeinoministeriksi tänään. Hän totesi nimityksensä jälkeen odottavansa, että Suomen talouskasvu ensi ja sitä seuraavana vuonna on vahvempaa kuin valtiovarainministeriö on ennustanut.

–En halua uskoa VM:n talousennusteita ensi vuodelle (0,9 prosenttia) ja vuodelle 2018 (1 prosentti). Itse uskon kovempaan kasvuun ja sen eteen tullaan töitä tekemään, Lintilä sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kokoomuksen Häkkäsen mukaan perusteita asiantuntijoiden ennusteista irtautumiselle ei ole.

–Valtiovarainministeriön ennuste on hyvin samansuuntainen kuin kaikkien muidenkin suurten pankkien ja instituutioiden talousennusteet. On erinomaista, jos talous kasvaa sitä nopeammin, mutta pelkkien arvausten pohjalle on vaarallista rakentaa kestävää talouspolitiikkaa. Puoliväliriihen toimenpiteiden valmistelussa pohjana on syytä pitää VM:n ennustetta, sanoo Häkkänen tiedotteessa.

Lintilän edustama keskusta ja Häkkäsen edustama kokoomus ovat yhdessä hallituksessa perussuomalaisten kanssa.

Lähde: Talouselämä

