Nyt kova pula työntekijöistä – 7000 työntekijän tarve isoilla ravintoloilla

Kokki, tarjoilija, vuoropäällikkö. Siinä ammatteja, joiden osaajista on tälläkin hetkellä kova pula ravintola- ja matkailualalla, kertoo Uudelle Suomelle alan työnantajajärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

– 140 suurimpiin kuuluvaa jäsenyritystämme kertoi kyselyssä, että he tarvitsevat vuoteen 2020 mennessä henkilötyövuosiksi muutettuna 7000 uutta tekijää. Eli jos ne muutetaan siinä suhteessa, kun meidän toimialalla kokoaikaisia työntekijöitä ja osa-aikaisia työntekijöitä on, niin 10 000 uutta työpaikkaa on syntymässä pelkästään näihin meidän isoimpiin yrityksiin vuoteen 2020 mennessä, Lappi sanoo.

Alan suurimmista yrityksistä suurin osa on hotelli- ja ravintolayrityksiä.

MaRan mukaan yli 60 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä on jo tällä hetkellä vaikeuksia löytää työntekijöitä avoimiin toimiin. Ylivoimaisesti suurimat esteet avoimien paikkojen täyttymiseen ovat hakijoiden puute tai hakijoiden puutteellinen ammattitaito eli työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat.

Lappi kertoo, että alan koulutustilanne ei ainakaan ole helpottamassa, sillä toisen asteen oppilaitoksiin on luvassa leikkauksia: toiminnan tehostamista ja supistamista. Lapin mielestä suunta on huono siihen nähden, että alan kasvunäkymät ovat hyvät ja työvoimapula suuri.

Palkankorotuksiin houkuttelevuuden lisääntymiseksi ei toisaalta Lapin mukaan ole varaa.

– Valtio on luonut olosuhteet, joissa palkankorotukset ovat mahdottomia, Lappi sanoo.

Hänen mukaansa normaalista illallisesta ravintolassa ruokajuomineen on veron osuus 32 prosenttia.

– Lisäksi työvoimapula koskee myös niitä jäseniämme, jotka maksavat yli työehtosopimusten suositusten olevia palkkoja, Lappi sanoo.