Helsingin käräjäoikeus on tänään annetulla tuomiolla tuominnut Jesse Eppu Oskari Torniaisen kahden vuoden vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä Helsingin Asema-aukion pahoinpitelyasiassa.

Käräjäoikeus katsoi syytetyn syyllistyneen asiassa törkeään pahoinpitelyyn. Sen sijaan syyte törkeästä kuolemantuottamuksesta on hylätty.

Käräjäoikeus katsoi, että uhrin menehtymisen ei näytetty olleen rikosoikeudellisessa syy-yhteydessä pahoinpitelyrikokseen. Käräjäoikeus pitää mahdollisena sitä, että uhrin omalla myötävaikutuksella on ollut merkittävä vaikutus siihen, että aivovamma on myöhemmin pahentunut ja johtanut menehtymiseen. Käräjäoikeuden mukaan epäselväksi jäi se, olisiko uhri menehtynyt vammaan ilman omaa myötävaikutustaan. Käräjäoikeus toteaa, että selvityksen mukaan uhri ei asianmukaisesti sitoutunut hoitoon, vaan "hän on oma-aloitteisesti vastoin lääkäreiden suositusta lopettanut osastohoidon, poistunut sairaalasta sekä käyttänyt välittömästi hoitojakson jälkeen ja todennäköisesti myös sen aikana päihteitä sekä lääkkeitä, joita hänelle ei oltu määrätty lääkärien toimesta".

Käräjäoikeus on hyväksyi syyttäjän vaatimuksen rangaistuksen koventamisesta syytetyn aikaisemman rikollisuuden vuoksi. Koventamisperustevaatimus rasistisesta motiivista on sen sijaan hylätty. Vastaajan vaatimus rangaistuksen lieventämisestä asian saaman poikkeuksellisen julkisuuden vuoksi hylättiin.