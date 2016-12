Vihreiden johdosta väistyvä Ville Niinistö: ”Kuntavaalit on hyvä testi”

Kesällä vihreiden puheenjohtajan paikalta väistyvä Ville Niinistö keskittyy nyt kuntavaaleihin, joita hän pitää ”hyvänä testinä”. Seuraajaltaan Niinistö toivoo oppimisen taitoa ja paikallaan olevaa sydäntä.

–Kaikki me teemme virheitä, mutta jos osaa oppia virheistä, pyrkii olemaan kaikkien vihreiden puheenjohtaja, on mahdollisuus onnistua. Kaikki käytännön tilanteet hoituvat, jos on sydän ja arvot kohdallaan, Niinistö sanoo Uudelle Suomelle.

Niinistö pitää hyvänä merkkinä, että vihreiden asemaa yritetään horjuttaa.

–Syksyn mittaan poliittinen tilanne on muuttunut jännittyneemmäksi. Hyökkäykset vihreitä kohtaan muuttuivat huomattavan paljon kovemmiksi. Erityisesti kokoomus on yrittänyt aika kovilla hyökkäyksillä horjuttaa meidän asemaa, mikä kertoo siitä, että käymme kokoomuksen kanssa kamppailua suurissa kaupungeissa suurimman puolueen asemasta, Niinistö sanoo.

–Siitä olen tosi iloinen, että meidän ehdokasasettelu näyttää hyvältä ja kannatuspotentiaali kuntavaaleissa on suuri. Se on kohteliaisuus kokoomukselta, että he ovat ottaneet meidät päävastustajakseen ja hyökkäävät meitä kohtaan, hän lisää.

Niinistö näkee kuntavaalit tilaisuutena nähdä, mitä mieltä kansa on Juha Sipilän hallituksen linjasta.

–Monista niistä asioista, joista hallitus on leikannut, itse asiassa päätetään kunnissa. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen ryhmäkoot, varhaiskasvatuksen maksujen taso ja ammatillisen koulutuksen rahoitus ovat asioita, joihin kunnat laittavat omaa rahaa. Meidän tavoitteemme on osoittaa, että kuntavaaleissa inhimillinen ja koulutusta arvostava vaihtoehto on mahdollinen, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan avarakatseinen Suomi on mahdollista toteuttaa kunnissa niin, että kunnat panostavat voimakkaasti uusiutuvaan energiaan, joukkoliikenteeseen, uudenlaiseen kaupunkikulttuuriin, ihmisten osallisuuteen, joukkoliikennekatuihin, palvelukulttuurin kehittymiseen.

–Voimme luoda uudenlaisen kasvun dynamiikan. Tämä on vihreiden tavoite, että voimme kunnissa nostaa Suomen nousuun, hän toteaa.

Vihreät tavoittelee kuntavaaleissa suurimman puolueen paikkaan Helsingissä.

–Helsingin ohella Turussa ja Tampereella meillä on vaativampi tehtävä, mutta meillä on mahdollisuus nousta suurimmaksi puolueeksi, ja ainakin haastaa, Niinistö kertoo.

Niinistö on itsekin kuntavaaleissa ehdokkaana.

–Itsekin asetuin Turussa nyt ehdolle kuntavaaleissa tauon jälkeen oltuani neljä vuotta poissa. Kunnissa voidaan tehdä paljon hyvää nyt tämän vaalikauden aikana kun emme voi hallitukseen suoraan vaikuttaa. Haluan päästä päättämään sellaisella tasolla, jossa voi saada oikeasti päätöksiä läpi, Niinistö sanoo.

–Mulla on kiinnostava vuosi edessä, kun puolueen puheenjohtajuus loppuu, niin mulla on myös aikaa ja mahdollisuuksia käyttää Turussa kunnallispolitiikkaan enemmän aikaa, hän toteaa.

Niinistö luopuu puheenjohtajuudestaan kesällä, koska vihreiden sääntöjen mukaan kukin puheenjohtaja saa toimia tehtävässä korkeintaan kuusi vuotta. Niinistön seuraajaksi ei ole toistaiseksi ilmoittautunut ketään.

–Nämä kuntavaalit on hyvä testi. Seuraajalla on hyvä jatkaa siitä meidän keskipitkän aikavälin tavoitetta, että ollaan jollain aikataululla uskottava pääministeripuoluevaihtoehto. En tiedä onko se vielä 2019 vaaleissa, mutta ainakin niin, että noustaan sille tasolle, että se on realistinen seuraava askel, Niinistö sanoo.

Mitkä tunnelmat nyt kun luovutte puolueen puheenjohtajuudesta?

– Tässä on loppuspurtti edessä. Keskityn täysillä näihin kuntavaaleihin. Tämä on eräänlainen testi oman puheenjohtajakauteni poliittisesta linjasta, Niinistö vastaa.

Niinistöllä on ollut kaksi keskeistä tavoitetta puoluejohtajana: tuoda uusi sukupolvi vihreisiin ja muuttaa puolue entistä ulospäinsuuntautuneemmaksi.

– Me hoidimme eduskuntavaalit niin, että saatiin uusi sukupolvi läpi eduskuntaan ja vaalivoitolla luotiin vahva pohja. On paljon ihmisiä, jotka jatkavat jälkeeni puolueen viemistä eteenpäin. Puolue jää joka tapauksessa hyviin käsiin. Meillä on todella monipuolinen osaava eduskuntaryhmä. Meillä on yhdistelmä kokemusta ja eteenpäin katsovaa nuorta kykyä meidän eduskuntaryhmässä, Niinistö kertoo.

Toinen tavoite on Niinistön mukaan ollut muuttaa selkeästi vihreitä ulospäin suuntautuneemmaksi puolueeksi, johon on kaikkien suomalaisten helppo tulla mukaan.

–Me emme ajattele niin, että ainoa tapa ihmiselle [on] osallistua ON puolueen jäsenyys, vaan olemme kumppaneita meidän kan kanssa. Teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen JA erilaisten ihmisten vapaamuotoisten yhteenliittyminen kanssa. Samalla haluamme helpottaa ihmisten suoraa osallistumista esimerkiksi kansalaisaloitteiden avulla, Niinistö kertoo.

–Haluamme tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa riippumatta siitä ovatko he meidän jäseniämme vai eivät. Toivon luominen inhimillisestä tulevaisuudesta on yhteinen projekti, hän toteaa.

Hallituspuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on puolestaan monesti todennut, että perussuomalaisiin pääsee vaikuttamaan vain liittymällä puolueeseen, ei puolueen ulkopuolelta.

Vihreät ovat hallituspuolueiden kanssa eri linjoilla myös talouspolitiikasta ja maahanmuuttopolitiikasta.

Niinistö arvostelee Sipilän hallitusta erityisesti opintotuen ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen kovasta leikkaamisesta.

–Nämä ovat häpeällisiä leikkauksia, jotka lisäävät syrjäytymisen riskiä ja koulutuksen eriarvoisuutta. Yhä usemapi voi leikkausten myötä jäädä vaille toisen asteen tutkintoa syrjään sekä työelämästä että koulutuksesta. Sen hinta on kova, hän sanoo.

Vihreiden suhtautuminen maahanmuuttoon on Niinistön mukaan ihmisarvoa ja oikeusvaltiota kunnioittava.

–Jos hallitus haluaisi ehkäistä sitä että ihmiset joutuvat hakemaan Välimeren yli epätoivoisissa olosuhteissa turvaa, kannattaisi nostaa kaikkein hädänalaisimpien ihmisten pakolaiskiintiöitä pakolaisleireiltä. Parasta olisi, että kehitysavulla autetaan oloja pakolaisleireillä ja lähtömaissa. Kun samalla pakolaiskiintiötä nostetaan EU-maissa merkittävästi, silloin leirillä olevat tietävät, ettei kannata lähteä epätoivoisesti etsimään turvaa Euroopasta, vaan apua on saatavilla, hän sanoo.

Mitä sanoisit ihmisille, jotka ovat huolissaan terroristi-iskuista Euroopassa?

–Huoli ja pelko on ymmärrettävää. Haluamme turvata suomalaisten ihmisten turvallisuuden ja turvallisen arjen. Sehän on hyvän elämän edellytys, että arjessa on turvallinen olo, mutta silti ei saa lähteä silti pelon ja vihan lietsontaan. Ei ketään saa ryhtyä pelkäämään tai kohtelemaan huonosti vain sen takia, että kuuluu tiettyyn väestöryhmään tai hänellä on tietty uskonto, Niinistö vastaa.

Hänen mielestään paras tapa ehkäistä jännitteitä on tasa-arvoinen hyvinvointiyhteiskunta.

–Terrorismi saa kasvualustaa juuri siitä, että terroristit, ääri-islamilaiset ryhmät haluavat, että muslimeja Euroopassa kohdellaan huonosti, koska silloin heilllä on rekrytointipohjaa. Mitä paremmin ihmisiä kohdellaan, mitä oikeudenmukaisemmin annetaan mahdollisuus oppia kieli ja perehtyä Suomen kulttuuriin sekä annetaan mahdollisuus työpaikkaan ja koulutukseen, sitä parempi tämä on kaikille suomalaisille, Niinistö sanoo.

Niinistö korostaa, että hänelle politiikanteossa tärkein viiteryhmä ja paikka oppia uutta ei ole 10 lähipiirin kaveria vaan kymmenet tuhannet some-keskustelijat. Hän kertoo käyvänsä aktiivisesti keskustelua muun muassa Facebookissa ja Twitterissä, ja korostaa ihmisten tasavertaista kohtaamista.

–Sosiaalisessa mediassa keskustellessa oppii poliitikkona paljon ja myös oma linja kehittyy. Tällainen poliitikon ja kansalaisten tasavertainen vuoropuhelu on nykyaikaa.