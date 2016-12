Juha Sipilä: ”Eriarvoistumisen uhka on todellinen”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi, että Suomen suunta on kääntynyt päättyvän vuoden aikana. Hän korostaa, että muun muassa Suomen Pankki sekä OP-ryhmä ovat muuttaneet arvioitaan Suomen tilanteesta myönteisemmiksi.

–Jo tämän vuoden kasvu ylittää kaikki ennusteet. Hallitusohjelmassa luotu perusresepti toimii. Sitä ei tarvitse nyt muuttaa, vaikka kehysriihessä haemme lisää kasvua ja työllisyyttä edistäviä toimia, hän sanoo uudenvuoden tervehdyksessään.

Sipilä huomauttaa kuitenkin, että vaikka Suomen suunta on parempaan päin, on pidettävä mielessä, että kaikilla suomalaisilla ei mene hyvin.

–Yhteiskunnallisen eriarvoistumisen uhka on todellinen ja hallitus ottaa sen vakavasti. Pidän erittäin tärkeänä, että Suomea kuntoon laitettaessa pidämme kaikki suomalaiset mukana. Hallitusohjelmankin tärkeimpiä tavoitteita on ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen. Kun lisää rahaa ei valitettavasti ole, ratkaisuja on haettava ensisijaisesti isojen asioiden kautta. Olennaista kaikista suomalaisista ja koko maasta huolehtimisessa on, että työllisyys saadaan paranemaan.

Sipilä kommentoi puheessaan myös terrori-iskuja ja yleistä turvallisuustilannetta. Hän sanoo, että kansainvälinen tilanne on jännitteinen ja voima- ja suurvaltapolitiikka nostavat päätään.

–Ymmärrän hyvin, että moni suomalainen on huolissaan siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Hallitukselle tärkeintä on Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta huolehtiminen kaikissa oloissa. Nyt jos koskaan meidän on viisasta noudattaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa maamme pitkäaikaista, yhdessä sovittua ja suomalaisten enemmistön tukemaa linjaa.