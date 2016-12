Jörn Donner pakkoruotsista LM:lle: ”Ruotsia opiskeleville on paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla”

Kirjailija, elokuvaohjaaja Jörn Donner arvioi Lännen Median haastattelussa, että ruotsia opiskeleville avautuu nykyistä parempia mahdollisuuksia, jos niin sanotusta pakkoruotsista luovutaan Suomessa. Donnerin mielestä ruotsin kielen taito voi olla hyödyksi Pohjoismaissa ja maailmallakin.

–Taksikuski Kuopiossa ei välttämättä tarvitse ruotsia. Niin sanotun pakkoruotsiajattelun voi panna uusiksi, mutta se merkitsee vain sitä, että ruotsia opiskeleville on paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla. Lisäksi on ammatteja, joissa ehdottomasti tullaan tarvitsemaan kielitaitoa, esimerkiksi poliisi, sairaanhoitaja ja lääkäri, hän sanoo.

Suomessa on viime aikoina puhuttu paljon pakkoruotsista sairaanhoidon päivystysuudistuksen yhteydessä, koska Vaasan keskussairaala on menettämässä asemansa laajan päivystyksen sairaalana. RKP on vastustanut hallituksen esitystä, koska on huolissaan Pohjanmaan ruotsinkielisen väestön oikeudesta saada hoitoa omalla äidinkielellään. Vaasassa ruotsinkielisiä on väestöstä lähes neljäsosa, Seinäjoella vain noin 0,2 prosenttia. Donnerin mielestä kyseessä on aluepolitiikka eikä kielipolitiikka.

–Vaikea arvioida, missä määrin kielitaito sairaanhoidossa on ajankohtainen asia. Jos valittaa flunssaa terveysasemalla, niin kai sen pystyy ilmaisemaan, vaikka ei ole kovin paljon suomen kielen taitoa. Komplisoidut tapaukset joudutaan kuitenkin hoitamaan yliopistollisissa sairaaloissa, joita on viisi.

