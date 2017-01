Maailmalta ensimmäiset onnittelut Suomelle: ”Suomalaiset ovat antaneet maailmalle aina parastaan”

Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden on onnitellut 100-vuotiasta Suomea videotervehdyksessään. Presidentinkanslian mukaan kyseessä ovat ensimmäiset onnittelut ”maailmalta”.

–Pidän kovasti suomalaisesta sananlaskusta, jossa todetaan, että ”niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan.” Toisin sanoen - sitä samaa hyvää, jota annat maailmalle, voit myös vastaanottaa. Ja suomalaiset ovat antaneet maailmalle niin paljon hyvää - aina parastaan, Biden sanoo videolla.

Bidenin mukaan suomalaiset ja amerikkalaiset jakavat monia arvoja.

–Taistelemme Isisiä ja kaikkia niitä vastaan, jotka haluavat saavuttaa päämääränsä terrorismin keinoin, ehkäisemme ilmastonmuutosta ja suojelemme ympäristöä lastemme ja tulevien sukupolvien hyväksi, puolustamme perusajatusta siitä, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi ja että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi arvokkaasti.

Lisäksi Biden muistelee tapaamistaan presidentti Tarja Halosen kanssa vuonna 2011.

–Halusin pojantyttäreni näkevän, miten edistyksellinen Suomi on ja miten tärkeää on, että Suomella on naispresidentti, hän sanoi.

–Sitä on Suomi: sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja jokaisen mahdollisuutta tehdä maailmasta parempi paikka tuleville sukupolville. Tämä vaikuttaa olevan jokaisen suomalaisen dna:ssa, Biden jatkoi.

Suomi 100 -juhlavuoden avajaisia vietettiin uudenvuodenaattona Helsingissä. Valtioneuvoston kanslian mukaan tapahtumiin osallistui koko päivän aikana yhteensä yli 130 000 ihmistä. Vuoden vaihtuessa tapahtuma-alueella Kansalaistorilla ja Töölönlahdella oli noin 100 000 ihmistä.

–Tähän mennessä kertyneiden tietojen mukaan tapahtuma on sujunut väkimäärään nähden erinomaisesti, eikä mitään suurempia ongelmia ole toistaiseksi ilmennyt. Ilotulitteiden käyttökieltoa noudatettiin hienosti tapahtuma-alueella ja ihmiset olivat varautuneet nauttimaan yhteisestä ilotulituksesta, Helsingin poliisin yleisjohtaja, ylikomisario Jussi-Pekka Lämsä sanoi pian puolenyön jälkeen.