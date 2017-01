Hirmupakkaset tulevat: Jopa -30, -20 astetta koko Suomeen

Pakkaset kiristyvät hetkeksi koko Suomessa tiistai-illasta lähtien. Lapin jo ennestään kylmä sää viilentyy jopa 30 pakkasasteeseen, Ilmatieteen laitos kertoo.

Ennusteen mukaan kovat pakkaset tulevat ensin pohjoiseen Suomeen.

– Tiistai-iltana tai keskiviikon vastaisena yönä puhutaan jo reilummista pakkasista, jopa -30 asteesta, kertoo meteorologi Erik Saarikalle Uudelle Suomelle.

Eteläisessä Suomessa voimakkaammat ilmavirtaukset ja pilvisyys pitävät sään vielä keskiviikkona hieman lauhempana, ja pakkasta on ennusteen mukaan noin kymmenen astetta. Sen sijaan torstai on koko maassa todella kylmä ja pakkasta voi etelässäkin olla parikymmentä astetta, paikoin enemmänkin. Myös perjantaiaamu on laajalti hyvin kylmä, mutta tämän jälkeen sää alkaa jälleen lauhtua, Ilmatieteen laitos ennustaa.

– Vahvasti näyttää siltä, että viikonlopuksi pakkaset lauhtuvat, Saarikalle sanoo.

Tämän jälkeen etelässä asetutaan tavanomaiseen lämpötilaan noin nollan asteen ja viiden pakkasasteen välille, Saarikalle kertoo.

Pakkasjaksoon lähdetään vähillä lumilla. Reippaita lumikuuroja liikkuu tällä hetkellä Ahvenanmaan ja Vaasan seuduilla, mutta muualla maassa lumisateiden ennustetaan olevan heikompia.