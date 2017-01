Kokoomuskonkari varoittaa terveysjättien vallasta: ”Valtava asemiin hakeutuminen” jo käynnissä

Hallituspuolue kokoomuksen kokeneen kansanedustajan Pertti Salolaisen mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen liittyy nykyisellään useita suuria ongelmia.

Salolainen varoittelee sosiaalisessa mediassa muun muassa ”suurista kermankuorintayrityksistä”, joiden ehkäisemiseen tulee hänen mukaansa puuttua ennen sote-uudistuksen lukkoon lyöntiä. Kokoomusedustaja korostaa sekä sosiaalisessa mediassa että Uuden Suomen haastattelussa, että ”yhtään sote-päätöstä ei ole eduskunnassa vielä tehty”, vaan kyseessä on vasta lakiehdotus.

– Tässä on monta asiaa vielä selvitettävänä, Salolainen sanoo Uudelle Suomelle.

– Nyt täytyy ottaa kaikki nämä kysymykset esille, ne on pohdittava nyt perusteellisesti eduskunnassa, koska on turha rutista sen jälkeen, kun se on housussa.

Salolaisen mukaan kaikkein suurin huoli on kustannusten epätasainen jakautuminen maakuntien välillä.

– Tässähän eteläinen Suomi joutuu aikamoiseksi maksumieheksi. Siinä on erityisen suuri ongelma, Salolainen sanoo.

Salolaisen mielestä kysymys kustannusten oikeudenmukaisesta jaosta on ratkaistava ennen soten etenemistä. Nykyisen mallin mukainen jako herättää suurta huolta Helsingin ja pääkaupunkiseudun kannalta, hän sanoo.

Helsingin Sanomat julkaisi äskettäin vertailujutun sote-uudistuksen maakuntarahoituksesta. HS:n mukaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kotimaakunta Pohjois-Pohjanmaa voittaisi eniten saaden käyttöönsä asukasta kohti 157 euroa enemmän kuin nyt, kun taas suurin häviäjä Pohjanmaa menettäisi asukasta kohti 111 euroa verrattuna nykyiseen. Myös Uusimaa kuuluu häviäjiin. Maakuntien tilanne ilmenee myös hallituksen julkaisemista materiaaleista.

Salolaisen toinen huoli on ”valtavien vapaan kilpailun ketjujen” eli yksityisten terveydenhuoltoyritysten pääsy liian dominoivaan asemaan. Tämän huolen on myöntänyt aiheelliseksi myös alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, joka johtaa sote-valmistelua.

Salolainen ottaa esimerkiksi eläinlääkäripalvelut, joiden hinnat ovat Ylen mukaan lähes kaksinkertaistuneet viidessä vuodessa. Salolainen pohtii Twitterissä, mikä rooli hintojen nousussa on alan ruotsalaisella suurketjulla, ja toivoo, että ”sote on järkevämpi”.

– Jos sote toteutetaan huonosti, siinä voi syntyä liiallisia oligopoleja, Salolainen sanoo.

Hän on pohtinut keinoja, joilla tähän uhkaan voisi puuttua.

– Esimerkiksi yhdellä toimijalla saisi olla markkinasta hallussaan vaikka vain tietty prosenttimäärä, jotta sinne tulisi riittävästi kilpailua, Salolainen hahmottelee.

Twitterissä hän esittää harkittavaksi myös konkreettista lukua. ”Entä jos yritysten maksimi rajoitettaisiin 10% vapaasta markkinasta”, Salolainen kirjoittaa.

Kolmas huoli on mainittujen suurten, kansainvälisten terveydenhoitoyritysten veronmaksu.

– Pelkään sitä, että syntyykö tilanne, jossa tämä [terveydenhuollon palveluiden tuottaminen] menee näille muutamille suurtoimijoille, jotka voivat eri keinoin esimerkiksi verotuksella keinotella. Lähtökohtani on, että tämä verotuskysymys pitää ratkaista tässä samassa yhteydessä. Maakuntien, joiden alaisuudessa nämä yritykset tulevat toimimaan, täytyy edellyttää, että verot maksetaan Suomeen, Salolainen linjaa.

Salolainen huomauttaa, että alan yksityisillä yrityksillä on jo pitkään ollut käynnissä ”valtava asemiin hakeutuminen” sote-uudistusta odotellen. Myös sote-uudistuksesta päättävien poliitikkojen tulee siis olla valmiita ja varautua.

– Ettekö huomaa mitä kentällä jo tapahtuu? Parhaat lääkärit, yritys-strategit [siirtyvät sote-yrityksiin], raha etc., Salolainen kirjoittaa Twitterissä.

– Nämä toimijathan ovat palkanneet hyvin paljon ihmisiä poliittiselta puoleltakin, ja lisäksi näitä johtavia lääkäreitä, tähän yksityistämisen valmisteluun. Täytyy olla huolellinen, että tämä ei mene pieleen, hän jatkaa Uudelle Suomelle.

Riskinä on muun muassa kaikkien parhaiden lääkärien valuminen yksityiselle puolelle ja samalla julkisen puolen osaamisen rapautuminen.

Eikö juuri kokoomuslaisten siirtyminen politiikasta yksityisen terveydenhoitobisneksen puolelle ole herättänyt eniten huomiota? Onko kokoomuksessa yleistä olla huolissaan yksityistämisen mahdollisista seurauksista?

– Ei se varmaan ole kovinkaan yleinen huoli, koska tässä on valtava yksityistämisinto päällä. Sitten kun puhuu asiantuntijoiden kanssa, niin siellä asia huomioidaan, Salolainen sanoo.

